Clientes relatam problemas sérios com a conta Neon: "Dinheiro sumiu"

Os usuários e clientes do Banco Neon(Banco Digital do Grupo Votorantim) estão enfrentando sérios apuros com a conta digital. Na página principal do banco uma enxurrada de apelos desesperados e pedidos de resolução para problemas com a conta. Entre os principais problemas estão: Transferências que não entram na conta, dinheiro que "some" e pix não chega ao destino (conta neon).

Um dos nossos editores, inclusive, passou por problemas similares com a Neon e não consegue uma resolução do Banco.

Veja os prints de alguns comentários retirados da página principal do banco no Facebook:









Embora sistemas eletrônicos passam por problemas técnicos diariamente, erros grotescos como "dinheiro sumir" ou não entrar na conta acabam com a reputação de uma empresa e caso a Neon não consiga resolver em tempo oportuno tais problemas será um verdadeiro "tiro no pé" em um grupo tão reconhecido como o Votoratim.

Enviamos um pedido de esclarecimento ao Banco mas até o fechamento da matéria não fomos respondidos.

Aguardemos...