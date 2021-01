A eficácia no combate ao Covid 19 do álcool gel com cheiro de Flor de Cerejeira e Hortelã

Numa concentração média de 70% de álcool e agentes emolientes, o álcool em gel Seption-Free, produzido há 10 anos pela Greenwood, pode ser encontrado no mercado nas versões Crystal, Flor de Cerejeira e Hortelã. Aprovado pela Anvisa e pelo Inmetro, tem efetiva ação inibitória sobre os microorganismos Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli e Salmonella.

Disponível em embalagens de 500 ml e 60 ml, é um álcool em gel dermatologicamente testado com três anos de validade, rapidamente absorvido, sem grudar nas mãos, oferecendo mais aciez e hidratação. Sua embalagem vem com tampa pump e trava de segurança.





A embalagem de 500 ml pode ser espalhada entre vários cômodos da casa, local de trabalho ou em outros com maior circulação de pessoas, enquanto a versão de 60 ml é indicada para levar na bolsa ou bolso e usar em todos os momentos.





A Greenwood atua há mais de 50 anos no mercado, desenvolvendo e comercializando produtos cosméticos, de higiene pessoal e perfumaria com excelência de qualidade, seguindo padrões internacionais, com equipes de profissionais especializados, laboratórios técnicos, parque industrial próprio e produtos testados e aprovados por dermatologistas resultando em marcas de alta performance com o melhor custo benefício ao consumidor.





O Álcool em Gel Seption-Free pode ser encontrado em todo o País em lojas de departamento, perfumarias e especializadas, supermercados e em vários e-commerces ou na loja virtual da Fiorucci www.fioruccionline.com.br.