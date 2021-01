Impacto da cultura pop coreana aumenta procura pelo idioma no Brasil

Relatório do Duolingo revelou que o coreano é uma das línguas que mais cresce no país





Quem nunca ouviu falar em K-Pop possivelmente não está acompanhando o cenário musical dos últimos anos. A música pop coreana, mais conhecida como K-Pop, é um fenômeno global que conquistou milhões de fãs em todo o mundo.





E não é só o gênero musical que está em alta! Segundo o Duolingo, app educacional mais baixado do mundo, o idioma coreano foi a segunda língua que mais cresceu mundialmente. No Brasil, ele também ficou em segundo lugar no top 5 de idiomas que mais cresceram, ao lado do hindi, turco, japonês e russo. Os dados são do Duolingo Language Report, relatório anual sobre o aprendizado de idiomas do Duolingo.





O aumento da busca pelo idioma foi motivado em parte pela ascensão da música pop coreana, somada ao sucesso dos K-dramas (séries dramáticas coreanas, disponíveis em serviços de streaming no Brasil) e de filmes made in Korea (como o suspense Parasita, que ganhou quatro Oscars no ano passado, incluindo o de melhor filme).





Bandas como BTS e Black Pink atingiram o topo das paradas de música mundial e, no ano passado, conseguiram inovar e oferecer experiências virtuais e imersivas para os seus fãs e seguidores em meio a pandemia da COVID-19. Isso fez com que o K-Pop fosse um dos gêneros musicais mais escutados em 2020.





Para aqueles que desejam compreender melhor as músicas em alta no momento, assistir a séries e filmes da Coreia entendendo palavras e frases ou até mesmo sem legendas, ou que simplesmente querem aprender uma língua diferente em 2021, o Duolingo oferece um curso gratuito do idioma para falantes de inglês no app ou em duolingo.com





Sobre o Duolingo





Com mais de 500 milhões de usuários no mundo e 30 milhões no Brasil, o Duolingo é a plataforma de aprendizado de idiomas mais popular e o app educacional mais baixado do mundo. A missão da empresa é tornar a educação gratuita, divertida e acessível à todos.





Duolingo Stories e Duolingo Events. O Duolingo oferece um total de 98 cursos com cerca de 40 idiomas distintos e seis cursos para falantes de português: inglês, espanhol, francês, italiano, alemão e esperanto. O aplicativo foi projetado para parecer um jogo e é cientificamente comprovado para ser eficaz. Outros recursos de aprendizagem que o Duolingo oferece incluem: Duolingo Podcasts





Além de sua plataforma principal, a empresa criou o Teste de Inglês Duolingo , uma opção de certificação de idioma acessível e prática que é aceita por mais de 3 mil universidades (incluindo Universidade Yale, Universidade Columbia, Universidade de Nova York e Universidade da Califórnia LA , etc).