Campo Redondo: Prefeito inaugura Centro Municipal de Imunização e primeira cidadã é vacinada contra Covid

Prefeito de Campo Redondo entrega nova ambulância, inaugura Centro Municipal de Imunização e primeira cidadã é vacinada contra Covid





A Cidade de Campo Redondo, através da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Saúde, acompanhou na tarde desta sexta-feira (22), nas plataformas digitais, a cerimônia de inauguração do Centro Municipal de Imunização e o ato simbólico de vacinação contra a Covid-19, onde a primeira camporedondense foi imunizada. Ainda durante o evento foi entregue uma ambulância zero quilômetro que ajudará no transporte de pacientes e o fortalecimento da saúde.





O prefeito Renam Luiz, ao lado da Secretária de Saúde Kylvia Twiza; responsável técnica pelo Centro Municipal de Imunização Lanusa Pinheiro; vice-presidente da Câmara de Vereadores, Eduardo da Malhada Vermelha; além de outros parlamentares, secretários, coordenadores, autoridades religiosas e a comunidade, entregaram o espaço que fica localizado no centro da cidade. O Centro Municipal de Imunização é um feito da gestão, tendo em vista que antes as atividades aconteciam no Centro de Saúde. "Agora teremos um espaço próprio para organização das demandas", contou Kylvia.





Representando a população de Campo Redondo, coube à funcionária pública Maria Luciene Ribeiro a missão de receber a primeira dose da Coranavac. Aos 49 anos ela é técnica de enfermagem e trabalha no laboratório de análises clínicas do município, tendo prestado serviços há mais de vinte anos no Hospital Municipal, na antiga APAMI. Também trabalhou em unidades de saúde da zona rural. Quem administrou a vacina foi o médico e prefeito Renam Luiz.





Emocionado, Renam falou da sua felicidade em acompanhar o momento histórico. "Este é um dia de bastante emoção, pois perdi meu pai para a Covid-19 e aqui me vem muitas lembranças. Esta é a primeira vacina, que possam vir muitas para salvarmos vidas, levando esperança através da ciência. Peço uma salva de palmas a Luciene que representa todo povo", contou.





Outras três pessoas foram imunizadas: Jéssica da Silva Santos que é enfermeira e está à frente do Centro de Covid de Campo Redondo, Josefa Alexandre Alves que é técnica de enfermagem e representa as Unidades Básicas de Saúde, já que trabalha na UBS do Sítio Baldo, zona rural do município, além de Lucineide Avalar que trabalha no Centro Municipal de Imunização.





Ambulância





Durante a cerimônia foi entregue uma ambulância zero quilômetro. O veículo é fruto de uma emenda parlamentar do deputado estadual Vivaldo Costa e servirá para o transporte de pacientes, dando mais agilidade e conforto aos que necessitem usar do equipamento.





Imagens e informações: Assessoria de Imprensa