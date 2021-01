João Maia cumpre agenda neste sábado em Apodi

Neste sábado (23), o deputado federal João Maia visitou a cidade de Apodi. Acompanhado da esposa Shirley Targino, o parlamentar esteve reunido com a família PL e amigos para um café da manhã, sob o comando do vice-prefeito Neilton Diógenes, do presidente da Câmara, Júnior Souza, e demais vereadores.





Logo após o café da manhã, João Maia visitou o local onde está sendo estudado a construção da sede própria da UBS da Lagoa Seca, na companhia do secretário de Saúde, Sabino Neto e dos vereadores Filipe e Andreazo. Em seguida, o deputado constatou a participação do seu mandato com a destinação de Emenda Parlamentar para aquisição de veículos para a Secretaria de Saúde do município. "Estou muito feliz de está aqui em Apodi, pois minha parceria com o deputado Walter Alves e o prefeito Alan Silveira permitiu que renovássemos a frota de carros dedicada a secretaria de Saúde desta cidade que a gente tanto ama", declarou João Maia.





O deputado também percorreu as principais estradas vicinais que escoam a produção das regiões Chapada e Areia e ouviu as principais demandas para melhorar tanto o escoamento de frutas, como para a ligação com as comunidades rurais. Acompanharam João Maia, o vice-prefeito Neilton Diógenes, os vereadores Felipe da Saúde, Andreazo e Ângelo de Dagmar, além dos demais membros do PL Apodi. Ainda durante o percurso, João Maia visitou a capela de São Pedro no Distrito do Córrego, ao lado do amigo Alderi.





A visita foi encerrada em um almoço na residência do vice-prefeito Neilton.