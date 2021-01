Governadores mandam carta a Bolsonaro para pressionar negociação das vacinas com China e Índia

No documento, os gestores solicitam que o presidente negocie com os países produtores do imunizante a entrega do ingrediente necessário para que institutos brasileiros possam produzir doses.





Quinze governadores enviaram uma carta a Jair Bolsonaro, pedindo que o presidente acione a diplomacia para dialogar com a China e Índia, países produtores de vacina contra a Covid-19, para garantir a entrega do IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) usado na produção das vacinas no Brasil. O documento foi protocolado pelo governador do Piauí, Wellington Dias (PT), na quarta-feira (20).





Com o IFA, institutos como Butantan e a Fiocruz podem produzir doses do imunizante e garantir a vacinação no país. “Assim como recebemos as doses para este início que comemoramos, precisamos garantir vacinas para os meses de fevereiro, março, abril, maio, até imunizar todos”, declarou Dias.





Os gestores solicitam que “seja avaliada a possibilidade de estabelecimento de diálogo diplomático com os governos dos países provedores dos referidos insumos, sobretudo China e Índia, para assegurar a continuidade do processo de imunização no país”.





Os gestores também esperam que a vacina russa, Sputnik V, seja aprovada para uso emergencial, proporcionando mais uma opção para a imunização no país.