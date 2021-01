Do bem: Luan Santana realiza nova doação para Manaus

Na última terça-feira, Luan Santana realizou doações de concentradores de oxigênio para os hospitais de Manaus, no estado do Amazonas. Unindo modernidade e segurança, as máquinas dispensam o uso dos cilindros de oxigênio, mantendo os pacientes em estado grave assistidos por até 24 horas, exercendo como função principal fornecer O2 a um volume que permaneça dentro das margens de tolerância.