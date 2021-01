Saúde Mental nas empresas é tema de evento on-line e gratuito

Saúde mental foi um dos temas mais debatidos em 2020, em decorrência da pandemia da Covid-19. Juntamente com as diversas incertezas, o cenário contribuiu para quadros, como depressão, ansiedade e esgotamento emocional, em públicos distintos. O tema ganha bastante evidência no mês de janeiro, com a campanha "Janeiro Branco", que, desde 2014, convida todos a refletirem sobre suas emoções, pensamentos e comportamentos.

Para manter a discussão e a atenção ao tema no mundo corporativo, a Care Plus, operadora de saúde premium, em parceria com a Vittude, empresa referência em psicologia on-line e saúde emocional corporativa, promove o Corporate Mental Health Week, evento virtual focado em compartilhar conhecimento, cases de sucesso e informação de qualidade sobre saúde mental e educação emocional. Com quatro dias de painéis e palestras ao vivo, a programação é 100% digital e gratuita e, além disso, conta com lideranças de grandes empresas, profissionais de saúde e comunicadores abordando cases de sucesso e programas que têm impactado positivamente a cultura e estratégia de grandes organizações.

"A OMS incluiu, em 2019, a síndrome de Burnout na 11ª Revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID-11) como um fenômeno ocupacional. Com uma das maiores crises sanitárias da história, o debate sobre saúde mental no ambiente corporativo se tornou urgente. A pandemia trancou todo mundo dentro de casa, muitas pessoas viveram o luto, perderam membros da família por conta do Covid, e o RH das empresas ficou sobrecarregado com os novos desafios", diz Tatiana Pimenta, fundadora e CEO da Vittude.

Para o doutor Ricardo Salem, diretor da saúde da Care Plus, é muito importante falar sobre a saúde mental e ter informações corretas sobre o assunto. "É preciso ter atenção e quebrar o preconceito sobre o tema dentro das empresas. Assim como outras doenças físicas que podem ser desenvolvidas, a mental tem igual importância. Afinal, sabemos que qualquer um desses dois tipos de patologias pode limitar parcial ou completamente o dia a dia e a vida de uma pessoa. É necessário identificar, disponibilizar e facilitar o acesso ao tratamento", diz o doutor.

Presente em dois painéis importantes – "Esgotamento emocional: estratégias de ação e prevenção", com participação da jornalista Izabella Camargo, e "Por que investir em saúde mental agora?" – Ricardo traz a atenção para a necessidade de criar uma cultura voltada para os cuidados com a mente em todos os ambientes, mas especialmente no corporativo, conscientizando todos a colocarem a saúde mental em evidência.

"Todos precisam ter atenção ao trabalho, nas escolas, nos serviços de saúde e, até mesmo nas mídias, tratando a informação com ciência e ensinando às pessoas a se auto-observarem e se auto cuidarem, mostrando o caminho da solução", complementa Salem. Luiz Camargo, CEO da Care Plus, participará do painel "O papel do CEO na criação de uma cultura de saúde mental", que convida líderes admirados pelo mercado para falarem sobre saúde mental, segurança psicológica, cultura corporativa e vantagem competitiva.

Com apoio da ABRH Brasil e patrocínio da Vetor Editora, o evento debaterá temas como: esgotamento emocional, tecnologia como aliada na prevenção ao suicídio, saúde negra, diversidade e inclusão e educação emocional. Entre as empresas participantes do evento estão Care Plus, Grupo Boticário, Raia Drogasil, SAP, Microsoft, Oracle, RD Station e Warren, entre outras.

SERVIÇO:

Corporate Mental Health Week

Quando: de 26 a 29 de janeiro

Onde: On-line

Realização: Vittude e Care Plus

Programação e Inscrições: https://empresas.vittude.com/corporate-mental-health