Cursos de pós-graduação presenciais e a distância estão com inscrições abertas na Metodista

São várias oportunidades para impulsionar a carreira com cursos a partir de um ano.





A Universidade Metodista de São Paulo está com inscrições abertas até 21/02 para cursos e especializações lato sensu presenciais e a distância, com duração a partir de um ano.





São 6 opções em cursos presenciais e 14 a distância em diversas áreas, como Gestão e Negócios, Saúde, Comunicação e Humanidades.





Estão entre as alternativas de curso estão Gestão de Mídias Digitais, Controladoria e Finanças, Gestão da Qualidade, Gestão Inteligente: Liderança, Coaching e Inovação, Marketing, Aconselhamento Pastoral, entre outros.





Tanto os cursos presenciais quanto a distância mantêm o calendário curricular do MEC de 360 horas. Devido à pandemia do novo coronavírus, as inscrições para cursos presenciais estão sendo realizadas de modo virtual.





Já os cursos a distância também contam com inscrições on-line e polos de apoio em todo o País. Para quem já possui diploma superior, a Educação Metodista oferece a 2ª licenciatura em Pedagogia, Matemática, Letras - Língua Portuguesa e Letras - Língua Estrangeira a distância, com duração de um ano e meio.