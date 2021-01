Vacinas da Índia chegam ao Brasil hoje

A vacina contra a covid-19 desenvolvida pela AstraZeneca e Oxford University deve ser enviada da Índia para o Brasil nesta sexta-feira (22). A informação foi dada pelo Ministério das Comunicações por meio de nota oficial realizada na tarde de ontem (21).





À noite, a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz) também divulgou instruções sobre a chegada da vacina. Os 2 milhões de doses serão enviados pela Emirates. A previsão é que a carga chegue ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, por volta das 17h40.





De acordo com informações da Agência Brasil, após o desembaraço aduaneiro, a carga será embarcada em outro avião com destino ao Aeroporto Internacional do Galeão e dali levada para a Fiocruz. Essas vacinas são produzidas pela empresa indiana de soro laboratorial.





Desde a semana passada, o governo brasileiro vem tentando trazer esta vacina dos países asiáticos. A previsão inicial era que elas estivessem aqui no último domingo (17). No entanto, o governo indiano se retirou e as autoridades brasileiras começaram a discutir a liberação da carga.





A apreensão em relação a esta liberação aumento quando a Índia havia anunciado recentemente que iria exportar o imunizante para seis países mas não citava o Brasil. Já à noite, o ministro das Relações Exteriores da Índia, Harsh Srhingla, confirmou a informação à uma agência de Notícias e logo depois foi tomado conhecimento público através de nota do governo.