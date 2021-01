Chegada da vacina da Índia abafa Dória e fortalece Bolsonaro, entenda

Na última semana o presidente Bolsonaro vinha tentando, sem sucesso, negociar com a Índia a venda de 2 milhões de doses da vacina feita pela Oxford em parceria com a AstraZeneca.

Muitas tentativas frustradas do Ministério de Relações exteriores em ligações com Nova Deli, aliado à pressão popular em torno da aprovação emergencial pela Anvisa realizada na última semana fizeram com que o campo ficasse aberto para que o Governador de São Paulo João Dória usasse de todo marketing por ter sido o pioneiro na ideia da compra da CoronaVac.

Embora a festa midiática de Dória ainda esteja acontecendo a chegada das vacinas da Índía só provaram que, de fato, Bolsonaro não mentiu em relação a essa possibilidade como estavam criticando os oposicionistas.

O presidente conseguiu trazer os imunizantes em meio ao período onde o país sofre com a incerteza por falta de insumos para continuidade na fabricação.

O que vai ser do futuro da campanha de vacinação no país não sabemos, mas que a chegada do avião trazendo mais doses fortalece Bolsonaro.

Imagem: Agência Brasil (Arquivo)