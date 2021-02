Congresso on-line reúne especialistas para discutir o envelhecimento saudável

Com profissionais brasileiros e internacionais, o evento vai discutir também os impactos da COVID-19 nas ILPIs





O Brasil é um dos países com a maior população idosa do mundo, com cerca de 30 milhões de pessoas com 60 anos ou mais e expectativa de que a população ultrapasse os 73 milhões de idosos até 2060 - segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para discutir assuntos relacionados ao envelhecimento, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG) realiza o 22º Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, de 4 a 6 de março de 2021, on-line.





“Como tema principal, teremos as escolhas sensatas e a qualidade assistencial. Vamos abordar os assuntos mais relevantes relacionados à pessoa idosa, como o papel das tecnologias no cuidado aos mais velhos e o idoso no centro do cuidado, respeitando as suas individualidades e suas escolhas”, explica o Diretor Científico da SBGG, Dr. Renato Bandeira de Mello.





A programação contará com convidados nacionais e internacionais. Reunindo pesquisadores e profissionais que trabalham com envelhecimento de todo o Brasil e de países como Estados Unidos, Canadá, Itália, Argentina e Uruguai.





Entre os temas, destacam-se:





ILPI na pandemia do COVID-19: assuntos em alta na sociedade e na imprensa. Impacto, cuidado e qualidade assistencial com idosos em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) durante a pandemia da COVID-19;





Sarcopenia, uma doença evitável: quase 12 mil pessoas com mais de 60 anos morreram em decorrência de quedas em 2017, segundo dados do Ministério da Saúde. Discutir protocolos médicos e pesquisas sobre fragilidade e perda muscular, a implementação de políticas públicas e a acessibilidade em locais públicos são alguns dos tópicos relacionados ao tema;





Telegero: 15 anos de telemedicina em geriatria e gerontologia: Criada com o objetivo de capacitar e atualizar profissionais ligados às áreas de geriatria e gerontologia, a Telegero, teleconferência realizada mensalmente entre instituições de ensino e pesquisadores sobre o envelhecimento humano completa 15 anos.





Atualização de profissionais e formação de novos especialistas





Apesar de ter uma população crescente de idosos, o Brasil ainda carece de profissionais especializados para tratar de temas como os mencionados acima. Apenas na área médica, segundo dados do Conselho Federal de Medicina (CFM), há 1.817 geriatras registrados, a maior parte (60%) na região sudeste. Sendo que há um geriatra para cada 16.511 idosos, índice muito abaixo do preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), de um especialista para cada mil idosos.





“O geriatra é o especialista no envelhecimento humano e está capacitado para atender desde o idoso mais independente e com plena capacidade física e cognitiva até pacientes acamados ou que precisem de cuidados paliativos”, explica o Dr. Renato Bandeira de Mello, que complementa: “O Congresso cumpre o papel de atualizar os profissionais da área e contribuir com a formação de novos especialistas”.





A tendência é que essa lacuna cresça nos próximos anos, também com relação aos profissionais de outras áreas, especialistas em Gerontologia. “As mudanças demográficas que aconteceram nas últimas décadas, especialmente a rapidez do envelhecimento populacional, impõem à sociedade medidas estratégicas para entender esse fenômeno. E são os especialistas que podem ajudar a compreender os cuidados necessários aos idosos, o envelhecimento ativo e saudável e outras questões relacionadas à velhice”, diz a especialista em gerontologia e presidente do departamento de Gerontologia da SBGG, Vania Herédia.





Serviço

22º Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia

Data: 4 a 6 de março de 2021

Local: On-line

Outras informações sobre o CBGG e inscrições: www.cbgg2021.com.br





