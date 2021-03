AVISO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE Nº 01/2021 - BOSQUE DAS PALMEIRAS

Publicado em 11 de março de 2021

























































































































AVISO DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 01/2021





OBJETO: Contratação de empresa da construção civil para realização de serviços de manutenção, restauração e pintura das estruturas metálicas e de madeira da área de lazer do condomínio, compreendida por bloco da academia, sala de squash, sauna, sala do monitoramento, sala dos equipamentos WC’S e toda estrutura metálica aérea sobre as piscinas e demais áreas do bloco da área de lazer; Bloco do salão de festas, compreendendo toda a estrutura metálica aérea, a área da cozinha, WC, tudo conforme Laudo técnico de inspeção predial emitido por nosso engenheiro fiscal.





As propostas poderão ser entregues no setor de administração, em nosso condomínio, situado na Alameda dos bosques, 680, Nova Parnamirim/RN ou através do e-mail: bosquedaspalmeirasrn2@gmail.com





Data do recebimento das propostas: Até 19/03/2021, até as 15h.

Data da abertura dos envelopes: 19/03/2021, às 16h









Parnamirim/RN, 09 de março de 2021









______________________________

Cleiton Luiz Godeiro

Síndico