AVISO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE 02/2021 - BOSQUE DAS PALMEIRAS

Publicado em 11 de março de 2021

AVISO DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº 02/2021

OBJETO: Recebimento de propostas de venda de equipamentos para aquecimento de águas de piscinas, denominados “Aquecedor elétrico ou Bomba trocadora de calor”. Os equipamentos deverão ser suficientes para atender a demanda de 01 piscina adulta no formato retangular nas dimensões de 25,0m x 10,63m, totalizando 265,57 m² e de 01 piscina infantil em formato de U nas dimensões de 9,5m x 10,63m que se estreita nas dimensões de 5,0m x 3,53m, totalizando 83,33 m², bem como para manter a temperatura das águas das piscinas entre 30C e 32C.

As propostas poderão ser entregues no setor de administração, em nosso condomínio, situado na Alameda dos bosques, 680, Nova Parnamirim/RN ou através do e-mail: bosquedaspalmeirasrn2@gmail.com