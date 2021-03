Na manhã deste sábado(13), o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva, ou simplesmente LULA, recebeu a dose da vacina contra o coronavírus.

O perfil de LULA no facebook aproveitou a oportunidade e postou: "Lula livre e vacinado!", fato que ironicamente aconteceu no dia "13" possivelmente como alusão ao número do PT(Partido dos Trabalhadores).

A foto é de Ricardo Stuckert.