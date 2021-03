Publicado em 11 de Março de 2021





PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

Eólica Esquina do Vento SPE LTDA, CNPJ nº. 23.554.151/0001-97, torna público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - Idema, a Licença de Instalação para o COMPLEXO EÓLICO ESQUINA DO VENTO III, com 108,0 MW de potência instalada, localizada na Fazenda Reunidas, Zona Rural do município de Pureza, UF: RN; CEP: 59.582-000.





Ricardo Malaquias Ferreira

Procurador