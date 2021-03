Em meio à nova onda da covid-19, o cinema Moviecom emitiu nota em que decidiu pelo fechamento por tempo indeterminado de suas operações.

Veja a nota na íntegra:

"Em cumprimento ao Decreto do Governo do Estado, com medidas mais restritivas em relação aos horários de circulação de pessoas. Estamos, cancelando, as operações à partir de amanhã, por tempo indeterminado."