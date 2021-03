Paulo Gustavo é intubado devido a covid-19

Imagem: Reprodução Instagram





De acordo com informações da ISTOÉ, o ator e humorista Paulo Gustavo, que está internado desde a semana passada devido a complicações da Covid-19, foi encaminhado hoje para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva), devido ao agravamento em seu estado de saúde.





A informação teria sido confirmada por amigos do humorista. Porém, logo cedo, uma nota divulgada através da assessoria do próprio ator. Mesmo assim, houve uma afirmação de que o ator havia apresentado melhoras em seu quadro. “Paulo Gustavo vem apresentando sinais de melhora do ponto de vista clínico, laboratorial e tomográfico, trazendo otimismo para toda a equipe profissional e familiares, assim como para o próprio”.





Paulo Gustavo pedia Vacina





Antes de ser internato o ator chegou a postar em seu perfil no instagram um apelo pela liberação das vacinas.





Na postagem ele escreveu: "Verificado🚨🚨🚨 CADE A VACINA MEU DEUS? Se liga na aglomeração gente! Sair de casa apenas quem precisa TRABALHAR!"