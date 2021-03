Vacinas roubadas e nâo recuperadas. Nota zero ao Governo do RN

Um caso revoltou a população potiguar. Nesta segunda-feira(22) o posto de Saúde (Unidade Básica de Saúde - UBS) em Ponta Negra foi alvo de bandidos que levaram, pasmem, vacinas contra a covid-19.

As ampolas dariam para vacinar algo em torno de 20 pessoas. O caso deixou revoltada a população que pediu pela resolução do crime, mas apesar da perspicacia policial o governo não deu suporte necessário para recuperar as vacinas.

Nota:

Essa situação deixa a pergunta: O governo do RN tem dado suporte à polícia para tratar casos como esse? Afinal estamos vivendo numa guerra. É uma lástima que a senhora Governadora do estado do Rio Grande do Norte foque as atenções nos comerciantes nestes decretos "fecha tudo".

A população exige que essas vacinas sejam recuperadas.