Psicóloga fala sobre como lidar com luto na pandemia

Brasil bate recorde de mortos em 24 horas; especialista comenta importância do período de luto para superar dores da perda de parentes que morreram por Covid-19

Com mais um recorde trágico para a conta do Brasil durante a pandemia do coronavírus, o país registrou nesta quarta-feira (3) 1.726 novos óbitos em 24 horas. Diante de tanto sofrimento em um período tão difícil de atravessar, como seguir em frente com a dor do falecimento de um ente querido? De acordo com Karen Fantine Oliveira, coordenadora do curso de Psicologia da Estácio, o período de luto precisa ser vivenciado pelo tempo que for necessário para a pessoa superar a perda.



“Cada um tem um tempo diferente para lidar com o luto, tem gente que sente assim que acontece a perda, tem gente que só começa a sentir mais saudade depois de meses, mas é necessário que as pessoas passem por esse processo doloroso, que chorem todas as lágrimas, porque depois que isso acontece é que será possível recomeçar”, afirma a especialista.



No Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, mais de 250 mil óbitos foram contabilizados como consequência da Covid-19. Para auxiliar tantos que passam por momentos difíceis, lamentando a perda de entes queridos, Karen destaca ainda a importância da terapia especializada com psicólogos.



“A terapia só tem a ajudar em todos os momentos, não só no luto, mas nessa situação um psicólogo pode fornecer um suporte emocional e planejar, juntamente com a pessoa enlutada, alguns comportamentos que podem ser alternativos, saudáveis e produtivos para ela. Uma mudança de pensamento para aceitar e aprender a conviver sem o outro”, enfatiza.