Saúde Mental será abordada em live de campanha da Ocyan de sensibilização sobre a vacina

Quando se completa um ano do início da pandemia de COVID 19 no Brasil, a Ocyan e a TN Petróleo realizam, na próxima quinta-feira (18/03), às 17h, a segunda live da campanha ‘Vacina: o caminho mais curto e seguro’, lançada pela empresa mês passado. A mobilização conta com uma série de bate-papos virtuais abertos a todo o público e ações para ampliar o conhecimento sobre os benefícios de uma ampla imunização de toda a população e formas de amenizar os efeitos da pandemia. Com o tema ‘Um ano de isolamento social: como fica a saúde mental?’, a live traz para o debate Juliana Caversan, doutora em Psicologia pela UFRJ e membro do corpo clínico do Instituto de Psicologia e Controle do Stress – RJ.