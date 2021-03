Tem sua encomenda "travada" em Jaboatão dos Guararapes(PE)? Veja o motivo

Muitos usuários dos serviços dos Correios vem enfrentando um tempo de espera um tanto estendido para o recebimento de suas encomendas, principalmente quando os produtos chegam na Unidade de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco.

Seja por compras online ou para outros tipos de encomendas é uma verdadeira aflição quando o sistema de rastreamento dos correios mostra que o produto foi enviado para Jaboatão, onde muitos torcem que seja, na verdade enviado para Cajamar(SP) e, logo, enviado para Natal e ser distribuído.

O possível motivo

A cidade pernambucana que faz parte da Região Metropolitana do Recife é um polo importante de distribuição onde são enviadas muitas mercadorias. Só esse fato por si só já seria o motivo da demora no envio para o Rio Grande do Norte, no entanto, ao que parece, não é a única razão de ser da lentidão.

Uma fonte, dos Correios, que preferiu manter sigilo do seu nome, nos relatou o real motivo das correspondências passarem mais tempo para serem enviadas ao RN. Segundo ela, a forte demanda neste périodo de pandemia e a alta nos casos de funcionários acometidos pela covid-19, além da grande quantidade de pessoas de grupo de risco que deixaram de trabalhar são os reais motivos. "Estão enfrentando uma falta de pessoal", disse.

O fator humano é um desafio para todas as empresas neste período e não seria diferente para a estatal. Ainda de acordo com informações da nossa fonte, os Correios já estariam se mobilizando para tentar resolver essa problemática que atinge não só pernambucanos mas também potiguares, paraibanos e outros que depedem deste importante "centro de distribuição" no nordeste.

Aguardaremos...