BBB: Juliette seria humilhada pelos colegas caso descobrissem seus 15 milhões de seguidores?

A paraibana de Campina Grande, Juliette Freire vem sendo alvo de algumas humilhações na casa do Big Brother Brasil. Possivelmente devido a seu jeito desinibido de ser vem sendo motivo de comentários e brincadeiras um tanto desrespeitosas e inclusive um tanto xenofóbicas, mas esse jogo poderá virar pois quem está confinado no BBB não sabe que, aqui fora, a humilhada está sendo exaltada e já conta com mais de 15 milhões de seguidores e no mundo dos influenciadores isso conta, e muito. Imaginem só. Será que Juliette seria humilhada pelos colegas caso descobrissem sua quantidade de seguidores?

Vários famosos da casa não passam de alguns milhões e vamos aos números:



Viih Tube - 17,9 milhões seguidores

Juliette - 15,3 milhões seguidores

Pocah - 12,7 milhões seguidores

Sarah Andrade - 7,5 milhões seguidores

Camilla de Lucas - 7 milhões seguidores

Carla Diaz - 6,9 milhões seguidores

Gilberto J. Nogueira - 6,6 milhões seguidores

Rodolffo Matthaus - 4,4 milhões seguidores

Caio Afiune - 3,3 milhões seguidores

Fiuk - 3,2 milhões seguidores

Thaís Braz - 1,8 milhões seguidores

João Luiz Pedrosa - 1,6 milhões seguidores

Arthur Picoli - 1,3 milhões seguidores



Números atualizados no dia do fechamento desta matéria.