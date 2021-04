A paraibana Juliette ultrapassa Viih Tube e se torna a BBB 21 com maior número de seguidores

Entre o "sobe e desce" de perfis famosos no instagram, uma em particular chama a atenção. A paraibana de Campina Grande, Juliette Freire, vem ganhando a preferência do público e nesta segunda-feira(05) conseguiu se tornar a participante da 21ª edição do BBB que tem a maior quantidade de seguidores.

Com 18,6 milhões (Número atualizado às 01:38 da madrugada) ela superou, inclusive, influenceres famosas como a sua "brother" Viih Tube que já era famosa na internet.

Essa é a prova que pessoas desconhecidas podem se tornar famosas em pouco tempo.

O motivo do sucesso da "Ju" (como é conhecida) pode ser devido ao fato dela estar sendo verdadeira na casa e representando os nordestinos ao usar do sotaque forte e enfrentar todo um preconceito dos colegas na casa.

Juliette - 18,6 milhões seguidores

Viih Tube - 18,5 milhões seguidores

Pocah - 13,1 milhões seguidores

Camilla de Lucas - 8,4 milhões seguidores

Gilberto J. Nogueira - 6,8 milhões seguidores

Rodolffo Matthaus - 4,9 milhões seguidores

Caio Afiune - 3,2 milhões seguidores

Fiuk - 3,2 milhões seguidores

Thaís Braz - 2,1 milhões seguidores

João Luiz Pedrosa - 2,6 milhões seguidores

Arthur Picoli - 1,5 milhões seguidores

Atualizado em 5 de abril de 2021