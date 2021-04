Inusitado: Homem tenta vender TV, mas foto acaba gerando debate sobre BBB

Imagem: Foto de anúncio da TV de homem em MS com reprodução do BBB Globo

Um fato inusitado ocorreu na noite desta segunda-feira (06). Um homem publicou a sua TV para venda em um classificados de Campo Grande (MS). Acontece que no momento em que ele bateu a foto para anunciar, registrou a imagem da televisão onde estava passando cenas do jogo da discórdia com os integrantes do Big Brother Brasil.

Assim que os internautas viram o anúncio a reação foi quase instantânea e começarama debater sobre o reality mencionando quem estava certo ou não no jogo e o que era pra ser um anúncio acabou virando um verdadeiro debate sobre o programa.

Alguns ainda chegaram a alertar aos "debatedores" que se tratava apenas de um anúncio e disparavam: "O cara só quer vender a TV e já virou treta."; outros ainda fizeram uma promessa que se Rodolfo (um dos integrantes do BBB) ficassem na casa eles compravam a TV: "Se o Rodolfo ficar na casa eu compro!" ; Ainda teve quem dissesse: "Propaganda a alma do negócio".

Até agora não sabemos se ele vendeu o aparelho, mas que foi um dos anúncios mais comentados nos classificados, isso foi.

Desejamos que ele venda a TV dele e faça feliz outras pessoas com ou sem Big Brother..