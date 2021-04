Fyber vai instalar fábrica em Paracuru/CE para ampliar produção de buggies

Imagem: Divulgação

A previsão é de que a alemã Axxola invista cerca de R$ 30 milhões no projeto. A nova fábrica pode produzir até 1.000 carrinhos por ano. Turismo e renovação de frota vão ser explorados pela marca





A alemã Axxola GmbH assumiu o controle da Fyber, tradicional marca de veículos automotores, e vai ampliar a produção anual desse tipo de buggy, ícone da indústria automobilística cearense e sucesso de vendas nas décadas de 1980 e 1990. Para dar início à missão de manter a marca tradicional sempre presente na vida das pessoas, está sendo construída uma fábrica provisória, cuja obra já está em andamento em Paracuru, cidade localizada a cerca de 100 km de Fortaleza. Com previsão de início de operação em julho de 2021, a fábrica vai gerar até 70 empregos e terá capacidade para dobrar a produção atual para 150 a 200 veículos por ano, podendo produzir até 500 buggies por ano.





Para aumentar ainda mais a produção e dar um novo lar à marca, a Fyber terá uma fábrica definitiva, a ser construída em um terreno de 62 mil metros quadrados adquirido para esse propósito. Um investimento de cerca de R$ 30 milhões. Arquitetos de Marbella, na Espanha, juntamente com profissionais cearenses, produziram o projeto arquitetônico, que se inspirou na bela paisagem de dunas e praias cearenses e será muito mais do que uma fábrica apenas. Com conclusão prevista para o segundo trimestre de 2023, a fábrica da Fyber vai aumentar a geração de empregos para mais de 100 pessoas e poderá produzir até 1.000 buggies por ano.





O investidor da Fyber é a alemã Axxola GmbH, liderada por Dirk Wittenborg, o CEO do grupo. A Axxola atua no Brasil, em Cuba, na Alemanha e na Espanha com investimentos de longo prazo. Tem um histórico comprovado de investimento e formação de empresas de sucesso.





Por que Paracuru e por que o buggy Fyber





Conhecida por ser um dos melhores pontos de kitesurf do mundo, turistas de todo o mundo procuram Paracuru para praticar o esporte, entre eles Dirk Wittenborg, CEO da Axxola, que visita Paracuru desde 2001.





Enquanto considerava comprar um veículo Fyber, ele percebeu a incrível diversão que um passeio de buggy pode oferecer e que investir na Fyber poderia ser uma grande oportunidade.





“Hoje, cerca de 2.000 buggies Fyber são utilizados por guias profissionais no Ceará. Alguns deles têm mais de 20 anos e existem buggies de uso diário que datam de 1987 e proporcionam momentos memoráveis a cerca de 1 milhão de turistas todos os anos. Uma incrível prova de qualidade”, relata. De acordo com levantamento do Ministério do Turismo, dos 10 destinos brasileiros mais procurados pelos turistas, 06 estão em cidades litorâneas, locais onde os passeios de buggy são destaque.





O CEO da Axxola também aponta outros motivos para a decisão de investir na Fyber. “Sempre que via pessoas em um buggy Fyber, elas ficavam de bom humor e com um grande sorriso no rosto. Parece que a marca e os buggies criaram algo que fica aquém no agitado mundo digital de hoje, trazendo ótimas lembranças para quem faz os passeios ou quem dirige seu Fyber particular. Só a ideia de produzir muitos momentos memoráveis na vida das pessoas e ter a chance de possuir e desenvolver uma marca com tantas forças emocionais já faz o projeto valer a pena. Muitos anos visitando Paracuru para kitesurf e o apreço pela cidade e sua gente tornou óbvia a escolha de construir aqui a nova fábrica ”, conclui.





Sobre o buggy Fyber





Idealizado por Rogério Farias e Milton Nunes em 1983, no Ceará, o buggy Fyber foi pioneiro no Brasil e se tornou líder na categoria automóvel buggy para dunas.





Desde 1983, a Fyber produziu cerca de 15.000 unidades com diferentes modelos como Dunas, FyberStar e Fyber2000. É muito utilizado na região Nordeste do Brasil para a experiência de passeios por dunas e praias, muito apreciada pelos turistas em passeios guiados de buggy pelas incríveis paisagens de dunas cearenses.