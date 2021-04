Natal: Uber dará viagens gratuitas para locais de vacinação de grupos prioritários em parceria com a prefeitura

Imagem: Agência Brasil

Em parceria com a Prefeitura, empresa fornecerá códigos promocionais para facilitar o deslocamento de grupos prioritários até postos de atendimento.





A Uber segue atuando em três frentes para promover a vacinação no Brasil.





Para materializar esse apoio, a Uber fechou um acordo para doar viagens à Prefeitura de Natal para apoiar a vacinação de outros grupos prioritários contra a Covid-19.





A empresa está fornecendo códigos promocionais para apoiar o deslocamento dos grupos prioritários, de acordo com o cronograma estabelecido pela prefeitura. Cada código promocional dará viagens gratuitas de ida e volta aos locais de vacinação no valor máximo de R$ 25. O código precisa ser adicionado no aplicativo da Uber antes das viagens (instruções no final do texto).





“A parceria com a Uber é extremamente importante e muito bem-vinda. As equipes da Semtas já fazem o acompanhamento dos mais de 3.000 idosos atendidos pelos programas da Prefeitura e desta forma vamos conseguir identificar aqueles que ainda não se vacinaram e encaminhá-los para a imunização”, aponta o prefeito Álvaro Dias. “Estamos trabalhando em diversas frentes para otimizar, aperfeiçoar e gerar ainda mais eficiência à campanha de vacinação contra a Covid-19 para poder vencer essa pandemia”.





Além de Natal, a Uber também firmou parcerias com a prefeitura de Belo Horizonte, os governos da Paraíba e de Pernambuco. A empresa ainda segue em conversas com outras capitais a fim de apoiar a vacinação de profissionais de saúde e outros grupos prioritários contra a Covid-19.





"Queremos garantir que a mobilidade não seja mais um obstáculo para quem quer se vacinar", diz a diretora-geral da Uber no Brasil, Claudia Woods. "Por isso, além de apoiar os governos e prefeituras, estamos também apoiando a Central Única das Favelas (Cufa) para permitir que as pessoas mais vulneráveis tenham uma opção de mobilidade para chegar aos locais de vacinação. Neste momento, nossa parceria com eles é para identificar idosos que estejam nos grupos prioritários para que possamos oferecer as viagens".





Para Celso Athayde, fundador e coordenador geral da Cufa, "as favelas são um espaço que foi negligenciado, onde as pessoas estão por ali por falta de alternativa, e onde tudo já é mais difícil mesmo em tempos normais - que dirá em uma época desafiadora como a que vivemos. Por isso, são fundamentais iniciativas como essa da Uber, que buscam facilitar o acesso à vacina do morador da favela que está nos grupos de risco".





A Uber também apoiará o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) para promover informação de qualidade sobre as vacinas e os programas de vacinação para toda a comunidade de mais de 22 milhões de usuários e 1 milhão de parceiros do aplicativo. Todos receberão, por meio do app da Uber, pílulas de informação e dicas produzidas pelo Conass sobre as vacinas. A empresa também fechou uma parceria com o Ministério da Saúde para promover informações sobre os programas de vacinação





Esse pacote de medidas faz parte do compromisso anunciado pelo CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, de fornecer em todo o mundo 10 milhões de viagens gratuitas ou com descontos para ajudar a assegurar que a mobilidade não seja uma barreira para se tomar a vacina





Resposta à pandemia – A medida vem somar a uma série de anúncios que a Uber tem feito para enfrentamento à pandemia desde o ano passado, entre as quais podemos destacar:





Uso obrigatório de máscaras: o uso de máscaras se tornou obrigatório para todos que dirigem ou utilizam o aplicativo da Uber durante a pandemia. Com isso, todos os motoristas parceiros e usuários precisam passar por um checklist diariamente confirmando que estão tomando as precauções devidas, como o uso de máscara, utilização do banco traseiro do carro, janelas abertas para ventilação, além da higienização. E também introduzimos uma ferramenta para identificar o uso de máscaras por meio de uma selfie.





UberMedics: na cidade de São Paulo, em parceria com o Itaú Unibanco, oferecemos 200 mil viagens para profissionais de saúde do município que estão atuando na linha de frente do combate à COVID-19. No Rio de Janeiro, foram oferecidas 12 mil viagens em parceria com o Movimento União Rio. Esses profissionais podem fazer viagens pela plataforma da Uber quando a origem ou o destino for um dos centros de saúde da cidade.





Doação de sangue: custeamos viagens de doadores que queiram se deslocar para bancos de sangue, iniciativa que já atendeu mais de 20 municípios de todas as regiões do país.





Cestas básicas: em parceria com a CUFA – Central Única das Favelas, lançamos uma campanha para doação de cestas básicas e kits de higiene a comunidades vulneráveis afetadas pelo coronavírus usando o aplicativo Uber Eats.





Pesquisa de plasma: no Rio de Janeiro, fizemos uma parceria com o Hemorio, o hemocentro coordenador do Estado do Rio de Janeiro, para oferecer viagens a pessoas curadas de coronavírus que queiram doar o plasma do sangue para pesquisa de combate ao vírus.





Assistência financeira: o motorista ou entregador parceiro diagnosticado com Covid-19 ou que fizer parte do grupo de risco pode solicitar assistência por até 14 dias mediante apresentação de atestado médico solicitando seu isolamento.





Centro de Higienização: inauguramos Centros de Higienização da Uber voltado a motoristas e entregadores parceiros em dez capitais. O centro permite que em um único local os parceiros façam limpeza dos veículos e das mochilas de entrega com nanotecnologia, retirem kits com itens de proteção e higiene (máscara, luvas e desinfetante) e instalem divisórias de PET para proteção adicional nos carros.





Suprimentos de limpeza: parceiros podem solicitar reembolso para itens como álcool em gel e máscaras.





Vale Saúde: uma parceria com o Vale Saúde Sempre oferece para todos os nossos parceiros descontos em consultas médicas em rede de atendimento privada e mais de 3.000 tipos de exames laboratoriais e de imagens. Não será cobrada anuidade dos parceiros para acesso a esse programa, que sem a parceria teria um custo de R$ 358,80 por ano.





Telemedicina: os mais de 1 milhão de motoristas e entregadores parceiros da Uber no Brasil têm a opção de utilizar o serviço de orientação médica online do Hospital Israelita Albert Einstein. Chamado de Einstein Conecta , o serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, com orientações por videoconferência, permitindo conforto e agilidade no atendimento com acesso à excelência médica proporcionada por um dos principais hospitais do País – uma conveniência que ganha ainda mais relevância em tempos de coronavírus.





Suporte a restaurantes: anunciamos esforços para apoiar o setor de restaurantes, oferecendo gratuidade na taxa de entrega para pedidos feitos a milhares de pequenos e médios restaurantes parceiros independentes do Brasil. Além disso, todos os restaurantes cadastrados na plataforma também estão isentos da taxa de retirada quando os usuários fazem um pedido pelo aplicativo e optam por buscar a refeição pessoalmente. Também lançamos um novo programa para que restaurantes parceiros pequenos e independentes, em mercados específicos, recebam os pagamentos diariamente durante esse período.





Veja como ativar o código de desconto:





- Abra o aplicativo e selecione o menu (três linhas verticais no canto superior esquerdo)





- Entrar no item "Wallet" e rolar até a parte de baixo

- Em "Promoções", selecionar a opção "Adicionar código promocional" (Não vai funcionar como "voucher")

- Digite o código fornecido (VACINATAL)