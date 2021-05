Cidadão denuncia vacina não registrada no sistema "Mais Vacina RN"

Imagem: Site Mais Vacina RN

Um cidadão, cujo nome será mantido em sigilo, entrou em contato com o Diário Potiguar para fazer uma denúncia. Segundo seu relato, a vacina coronavac aplicada teria sido registrada no sistema Mais Vacina RN.

O Diário Potiguar apurou o caso e constatou que, de fato, houve um atraso de pelo menos 25 dias e que só foi possível a regularização do registro vacinal do cidadão após nossa equipe entrar em contato com a Unidade Básica de Saúde onde foi aplicada a primeira dose.

A falta desse registro no sistema do "Mais Vacina RN" deixa apreensiva a população que está recebendo todos os dias através das redes sociais diversas denúncias de supostos "fura fila" e de algumas doses que também supostamente não teriam sido aplicadas. Embora todas as denúncias a esse respeito terem sido esclarecidas o atraso de um simples cadastro no sistema causa um grande problema.

Entramos em contato com a Assessoria da SESAP/RN onde na oportunidade nos informou que, de fato, está havendo um atraso no cadastro dessas vacinas no sistema, mas que mesmo depois do registro esse não seria prejudicado pois sairia "com a data da aplicação devido ao número do lote".

Nota: O Diário Potiguar está para servir à população e qualquer ato que prejudique o cidadão será denunciado em nosso periódico.