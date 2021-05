Conheça a verdadeira origem da música "O carpinteiro" que virou meme dos calções no umbigo

Imagem: Reprodução Youtube

Uma música que virou um meme e uma febre na internet, O carpinteiro, onde homens levantam as calças até o umbigo e dançam de uma forma inusitada uma versão de Elias Monkbel e Nattan, na verdade é mais antiga do que muita gente imagina.

Segundo apuramos essa música é uma versão dos anos 60 de Tim Hardin. A canção "If I Were a Carpenter" em tradução livre: Se eu fosse um carpinteiro já foi cantada e popularizada no passado por nada menos que Ronnie Von e recentemente o cantor paraense Elias Monkbel trouxe para as plataformas digitais o que se popularizou e virou meme.

Veja as versões da música:



If I Were a Carpenter - Tim Hardin

O Carpinteiro - Ronnie Von

Carpinteiro - Elias Monkbel & Nattan