Pai e filho morrem em um intervalo de 24h e comovem cidade do interior, mais dois internados

Uma notícia abalou a cidade de Patu, no Oeste potiguar. Em menos de 24h pai e filho morrem.

O pai, agropecuarista Edval Moura (81), estava internato em decorrência de complicações de saúde onde era, segundo informações, cardiopata(não foi confirmada causa de morte por covid). O filho, Wdares, de 57 anos, era empresário e morreu por complicações da covid-19. Ele se internou no início dessa semana, o quadro se agravou e veio a óbito nesta quarta-feira (26).

Além deles, segundo informou uma fonte do Diário Potiguar, mais dois membros da família estão internados com covid, no entanto, até o momento sem agravamento.

Nota: A pandemia não acabou. Continue tomando as devidas precauções.

