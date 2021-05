Vigilância Sanitária não confirma nova variante indiana no estado, leia

Recentemente o Diário Potiguar recebeu a informação que um homem havia morrido no interior do estado vítima de complicações da covid-19 e que o caso dele, em particular, era suspeito de ser da nova variante indiana, tão temida no Brasil por sua letalidade.

Segundo havia nos informado uma fonte, o homem de 57 anos seria um suspeito dessa variante, no entanto, de acordo com informações da Assessoria da Secretaria de Saúde do RN a Vigilância Sanitária não confirmou que exista casos suspeitos no RN.

Nota: Independente de haver, ou não, casos suspeitos no estado é importante continuar seguindo os protocolos de distanciamento e uso de máscaras, evitando sempre aglomerações.

