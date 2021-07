Bolsonaro sanciona programa de combate à violência contra a mulher

Imagem: Marcelo Camargo Imagem: Marcelo Camargo





O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem (28) o projeto de lei que cria o programa de cooperação Sinal Vermelho para combater a violência doméstica contra as mulheres. Com a medida, o governo, o Ministério Público e a Defensoria Pública poderão firmar parcerias com estabelecimentos privados para ajudar a encaminhar denúncias contra os agressores.