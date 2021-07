Covid-19: Brasil registra 41.411 casos e 1.333 óbitos em 24h

O Brasil registrou 41.411 casos e 1.333 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com a mais recente atualização do Ministério da Saúde. Ao todo, mais de 19,7 milhões de brasileiros foram infectados pelo novo coronavírus. O número de pessoas que morreram pela doença no país é de 551.835.





A média móvel de mortes, que leva em conta os óbitos dos últimos sete dias, está em 1.094, e segue tendência de queda. O Rio de Janeiro continua a ser o estado com a maior taxa de letalidade entre as 27 unidades da federação: 5,75%, seguido de São Paulo, Amazonas, Pernambuco e Maranhão. A taxa de letalidade média do Brasil é de 2,8%.





Taxa de letalidade nos estados

Rio de Janeiro - 5,75%

São Paulo - 3,43%

Amazonas - 3,25%

Pernambuco - 3,18%

Maranhão - 2,87%

Goiás - 2,82%

Pará - 2,80%

Mato Grosso – 2,59%

Minas Gerais – 2,57%

Ceará – 2,55%

Paraná – 2,54%

Alagoas – 2,52%

Mato Grosso do Sul - 2,51%

Rondônia – 2,47%

Rio Grande do Sul – 2,45%

Piauí – 2,21%

Espírito Santo – 2,19%

Sergipe – 2,16%

Bahia – 2,16%

Distrito Federal – 2,14%

Paraíba – 2,14%

Acre – 2,07%

Rio Grande do Norte – 1,97%

Tocantins – 1,67%

Santa Catarina – 1,61%

Amapá – 1,57%

Roraima – 1,54%





A nível municipal, a cidade de São Luiz do Paraitinga (SP) registra a maior letalidade da Covid-19 do país: 28,95%. Na sequência vêm Boa Vista do Gurupi (MA), com 26,67%; Miravânia (MG), com 20%; Paço do Lumiar (MA), que registra 16,48%; e Ribeirão (PE), cujo índice é de 15,84%.





Entre os municípios com as menores taxas de letalidade do Brasil, vários têm esse índice cravado em 0%, pois não confirmaram nenhum óbito pela doença até o momento. Entre eles estão Benjamin Constant do Sul (RS), Bodó (RN), Campo Azul (MG), Flor do Sertão (SC) e Guarani de Goiás (GO).





Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 18,4 milhões de brasileiros se recuperaram da Covid-19. Outros 730 mil estão em acompanhamento. Os números têm como base o repasse de dados das secretarias estaduais de saúde ao órgão. Acesse as informações sobre a Covid-19 no seu estado e município no portal brasil61.com/painelcovid