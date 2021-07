Teatro Riachuelo Retoma As Atividades

Com administração da Opus Entretenimento, após período de isolamento social, espaço já tem data para reiniciar operações. A capacidade será reduzida e todas as medidas de segurança e distanciamento recomendadas pelo município serão adotadas





Boa notícia para os frequentadores de espaços destinados à arte, cultura e ao entretenimento: o Teatro Riachuelo Natal reabrirá a partir desta sexta-feira, 02 de julho, com o espetáculo "Zé Lezin - As Férias do Matuto", seguindo rigorosamente todos os protocolos de distanciamento e higiene sugeridos pelo órgão municipal de saúde.





O mapa da sala de espetáculos estará com assentos bloqueados seguindo o distanciamento obrigatório, será aferida a temperatura de todos os clientes na entrada, e o bar não estará em funcionamento para que os clientes possam manter suas máscaras enquanto permanecerem no local. Além disso, álcool em gel será disponibilizado aos clientes, as equipes de trabalho serão reduzidas, e a saída dos clientes será escalonada por setores e andares. As medidas adotadas visam maior segurança e também serão acatadas tanto pelo artístico quanto pelos profissionais do Teatro.