Publicado em 09 de julho de 2021









CONCESSÃO DE LICENÇA PRÉVIA





Eólica Esquina do Vento SPE LTDA, CNPJ nº. 23.554.151/0001-97, torna público que recebeu do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte - IDEMA, a Licença Prévia, com prazo de validade até 05/07/2023, para a Linha de Transmissão Esquina do Vento, com 33,2 Km de extensão, localizada nos municípios de Pureza, Touros e João Câmara, UF: RN.





Ricardo Malaquias Ferreira

Procurador