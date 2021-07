Vereador Anderson Lopes é a favor da abertura da CEI na Câmara Municipal de Natal

O vereador Anderson Lopes afirmou, por meio de suas redes sociais, que assinará o requerimento com pedido para instauração de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) no âmbito do Legislativo Natalense para apurar as denúncias que culminaram na Operação “Rebotalho”. Deflagrada no dia 1º de julho pela Polícia Federal em conjunto com a Controladoria Geral da União (CGU) e o Ministério Público Federal (MPF/RN), a operação investiga possível prática dos crimes de dispensa indevida de licitação, superfaturamento e peculato na aquisição de respiradores usados pela Secretaria Municipal de Saúde de Natal.