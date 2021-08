Governo entrega novo tomógrafo para saúde do RN

A saúde pública do Rio Grande do Norte ganhou um importante reforço nesta terça-feira (03/08). O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), entregou um novo tomógrafo para uso da população potiguar. O equipamento está instalado no Hospital Giselda Trigueiro (HGT), em Natal, uma das principais unidades de saúde pública e referência no enfrentamento à covid-19 no estado.



Com um investimento superior a R$ 1,8 milhão, o tomógrafo representa um ganho na capacidade da rede pública de saúde do Rio Grande do Norte em atender com celeridade à demanda de diagnósticos, em especial na Região Metropolitana de Natal. A previsão da Sesap é de que o equipamento possa realizar até 700 exames por mês, otimizando o tempo de internação, evitando o deslocamento de pacientes e dando mais efetividade ao tratamento hospitalar.

"Inaugurar esse tomógrafo é também um reconhecimento ao trabalho dos profissionais que tantas vidas salvam aqui no Giselda. O primeiro caso confirmado por covid-19 veio para cá e o trabalho desenvolvido colocou o hospital com um percentual de óbitos abaixo da média. Isso reflete a dedicação de toda equipe", afirmou a governadora Fátima Bezerra, que acompanhada do vice-governador Antenor Roberto durante a inauguração do tomógrafo na unidade hospitalar.

O tomógrafo do HGT é o terceiro instalado pelo Governo na rede de saúde do RN em pouco mais de um ano. Junta-se aos equipamentos de Caicó, em funcionamento desde junho de 2020, e Pau dos Ferros, inaugurado em fevereiro deste ano junto com um centro de imagem completo, ampliando a política de regionalização da saúde pública no estado.

"O novo tomógrafo qualifica ainda mais a atenção à saúde na rede da Sesap. O equipamento vai contribuir para a redução da fila por exame e dar uma melhor resposta às necessidades da população", destacou o secretário de Estado da Saúde Pública, Cipriano Maia.

Além dos pacientes do HGT, o tomógrafo deverá servir a unidades como o Hospital João Machado, que foi ampliado e transformado pelo Governo ao longo deste período de pandemia, tornando-se uma das maiores UTIs públicas do RN.

Para Sávio Bezerra, diretor administrativo do Giselda, a inauguração é uma iniciativa histórica. "E o maior marco é para os usuários do SUS. Agradecemos a todos que estão envolvidos nesse momento e seguimos de coração aberto agradecidos por salvar mais vidas", relatou.

A entrega do investimento à comunidade foi saudada pela representação da categoria médica. "Acompanhamos a dificuldade de se ter um diagnóstico. E hoje, esse movimento é gratificante para nosso estado, para esse hospital tão importante para a população", comentou Marco Jácome, presidente do Conselho Regional de Medicina do RN (Cremern).

A visita ao local de instalação do equipamento também foi acompanhada pelos representantes dos conselhos Estadual de Saúde (CES) e das Secretarias Municipais de Saúde do RN (Cosems-RN), além da equipe técnica e de gestão da Sesap.

FOTOS: Elisa Elsie / Assecom-RN