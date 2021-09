Aspen Pharma reúne especialistas da saúde do Brasil e do exterior para discutir a assistência hospitalar

II Fórum Internacional para Segurança do Paciente acontece de forma on-line nos dias 17 e 18 de setembro





Milhões de pessoas morrem todos os anos em função de falhas na assistência à saúde e infecções adquiridas em hospitais, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). No Brasil, somam-se mais de 220 mil óbitos ao ano, com despesas hospitalares que giram em torno de 10,9 bilhões, números que se equiparam ao de países como Estados Unidos, que possuem uma população 55% maior do que a brasileira, segundo o Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente. Avaliando a necessidade de mudanças para o setor, a Aspen Pharma decidiu reunir médicos, enfermeiros, farmacêuticos, sociedades e empresas em prol da melhoria contínua do cuidado, como fruto da educação continuada, do envolvimento multidisciplinar e da saúde e qualidade de vida dos profissionais envolvidos. O II Fórum Internacional para Segurança do Paciente acontece nos dias 17 e 18 de setembro, com 16 horas de conteúdo, 12 instituições parceiras e 38 palestrantes, entre eles o anestesista Stefan Schraag (Reino Unido), os intensivistas John Kress (Chicago), Jean Louis Vincent (Bélgica), Jean Daniel Chiche (Suíça) e Pedro Póvoa (Portugal). Os médicos Airton Bagatini, Jorge Salluh, Rosana de Deus e a enfermeira Karina Pires, todos do Brasil, integram a comissão científica do evento.





A segurança do paciente é estudada desde a década de 70, porém, no Brasil, apenas em 2013 foi criado um programa focado no assunto. “No século 21, onde temos inteligência artificial, tecnologias wearables, medicamentos personalizados, impressões em 3D e cirurgia robótica, ver pacientes morrendo por falhas evitáveis é inadmissível. Todos somos humanos e podemos falhar, e por isso mesmo a tecnologia, os processos, a gestão de risco, tudo deve ser feito para minimizar o erro humano. O nosso evento é voltado para o engajamento com o público e desenhado para ser efetivamente um debate construtivo entre especialistas renomados” afirma Rosana de Deus Decotelli, gerente médica da Aspen Pharma.





Entre os temas abordados no evento estão a anestesia, que é um procedimento que impacta diretamente na segurança do paciente, e a terapia intensiva, que foi uma das especialidades mais afetadas durante a pandemia da COVID-19, com novas descobertas e desafios para tratamentos. “Temos em nosso portfólio produtos anestésicos e sedativos, e acreditamos na nossa responsabilidade como indústria farmacêutica de nos envolvermos com estes profissionais, fornecendo atualização científica de qualidade e iniciativas como esta, que objetivam melhorar a segurança de pacientes e profissionais de saúde. A exaustão, por exemplo, leva a casos de burnout e depressão, que são comuns a médicos e enfermeiros. Ter uma assistência à saúde mais segura é bom para todos. Afinal, somos todos pacientes”, diz Jackson Figueiredo, diretor de Marketing da Aspen Pharma.





Dia Mundial da Segurança do Paciente





Em 2020, a data comemorativa, que ocorre no dia 17 de setembro, foi escolhida para representar a 1ª edição do Fórum Internacional para Segurança do Paciente. A iniciativa contou com quase dois mil inscritos, nove sociedades e instituições da saúde, oito horas de conteúdo ministrados por 15 palestrantes nacionais e 1 internacional. Para 2021 e com o sucesso do primeiro evento, mais participantes estão dispostos a assumir um importante compromisso com a vida e com um cuidado mais seguro aos pacientes. Esta segunda edição conta com apoio da Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA), Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo (SAESP), TIVA Brasil, Anestech, Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar (SBRAFH), Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação anestésica e Centro de material de esterilização (SOBECC), Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente (IBSP), Instituto para Prática Seguras no Uso de Medicamentos (ISMP), Fundação para Segurança do Paciente (FSP), Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente (SOBRASP) e Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA).





Sobre a Aspen no Brasil





Com doze anos de atuação no Brasil, sede no Rio de Janeiro e fábrica em Serra/ES, a Aspen Pharma oferece ao mercado brasileiro medicamentos anestésicos, fitoterápicos, de prescrição, SNC e OTC, cardiometabólicos e biotecnológicos. Integram o portfólio da companhia diversos produtos de referência no mercado, como: Diprivan, Calman, Leite de Magnésia de Phillips, Magnésia Bisurada, Omcilon-A Orabase, Kwell, Zyloric, Insunorm, Alcachofra, Imuran, Aldomet, Arixtra, Agrastrat, entre outros. A Aspen Pharma Brasil é reconhecida há seis anos (2014 a 2020) pelo Great Place To Work como uma das melhores empresas para se trabalhar, já tendo conquistado os selos nas categorias Rio de Janeiro, Farmacêutica, Mulher, Brasil e LGBTQI+.





Sobre a Aspen no mundo





A Aspen Pharmacare é a principal companhia farmacêutica do continente africano, a maior indústria farmacêutica do Hemisfério Sul e uma das maiores fabricantes de medicamentos no mundo. Com 24 plantas produtivas, em 18 indústrias nos seis continentes, a companhia desenvolve seus produtos sob o comando de cientistas altamente qualificados e em parceria com outras farmacêuticas globais e centros de pesquisa de renome. Atualmente, o Grupo conta com mais de 10 mil funcionários em todo o mundo e fornece produtos para 144 países ao redor do globo.





Serviço:

II Fórum Internacional de Segurança do Paciente

Dia: 17 de setembro, das 14h às 18h30.

Dia: 18 de setembro, das 8h30 às 16h30.