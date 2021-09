Nordeste ganha edição especial Online do Startup Weekend em outubro

Inventores, inovadores e desenvolvedores de todos os estados do Nordeste participam de uma jornada online voltada para desenvolvimento de novas ideias e inovação nos dias 15, 16 e 17 de outubro



Imagem: Pixabay

A Techstars, plataforma global de investimento e inovação, promove em outubro de 2021 o maior startup weekend online voltado para o Nordeste: o Techstars Startup Weekend Online Nordeste. O evento tem o objetivo de oferecer a oportunidade de pessoas experimentarem o empreendedorismo na prática e validar uma ideia de negócio durante 54 horas nos dias 15, 16 e 17 de outubro.

Trata-se de uma edição especial que irá unir todo potencial dos nordestinos para encontrar as melhores soluções para os problemas regionais, alinhando tecnologia e inovação. O evento contará com participantes de todos estados do nordeste e todos aqueles do Brasil que querem desenvolver habilidades empreendedoras, conhecer novas pessoas e, quem sabe, sair desenvolvendo sua própria Startup.

Os participantes vão trabalhar juntos, cada um em sua residência, pois o evento será totalmente online e gratuito. A comissão organizadora convida a todas as pessoas interessadas em participar do evento a se inscreverem. Elas podem se inscrever para atuar em diversas áreas como Negócios, Design e Desenvolvimento de softwares.

No evento, os participantes vão contar com o apoio de mentores para desenvolver suas ideias de negócio. Pessoas interessadas podem se inscrever através do link: https://www.sympla.com.br/ techstars-startup-weekend- online-nordeste__1306680.

Esta é a primeira edição do evento. “O TSWON é uma iniciativa que surgiu com o intuito de contribuir com o ecossistema de inovação do Nordeste e fazer com que mais pessoas da região conheçam sobre as startups”, conta Uandisson Miranda, organizador do Techstars Startup Weekend Online Nordeste.

SOBRE A TECHSTARS

A Techstars é uma plataforma global de investimento e inovação. Os fundadores acelerados pela Techstars se conectam com outros empreendedores, mentores, investidores, líderes de comunidades e grandes corporações. A Techstars opera em três divisões: programa de aceleração orientado por mentores da Techstars, Programa de Startups Techstars e parcerias de inovação corporativa. O portfólio de aceleração da Techstars inclui mais de 1900 companhias com valor de mercado superior a 26 bilhões de dólares. www.techstars.com

Editor local: Willen Benigno Moura