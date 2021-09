EDITAL DE INTIMAÇAO - ALEXANDRE VALCAREGG E MARIA NAZARE MARTINS VALCAREGGI

Publicado em 12 de setembro de 2021

1º OFICIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM/RN. Rua Sargento Norberto Marques, 149 - Centro- Parnamirim/RN. Eguiberto Lira do Vale – Oficial do Registro. Luciana Christine Rodrigues do Vale – Substituta. EDITAL DE INTIMAÇAO (NEGÓCIO FIDUCIARIO). O 1º OFICIO DE NOTAS DE PARNAMIRIM/RN, Privativo dos Registros de Imóveis, Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas, na forma da lei, etc. Faz saber a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, na conformidade do Art. 26 § 4º e demais dispositivos aplicáveis da Lei nº 9.514/97, atendendo requerimento do credor, ITAU UNIBANCO S/A (CNPJ nº 60.701.190/0001-04), ficam os fiduciantes, Sr. ALEXANDRE VALCAREGGI (CPF/MF sob nº 601.747.570-34) sua esposa Sra. MARIA NAZARE MARTINS VALCAREGGI (CPF/MF 263.239.151-20) INTIMADOS para PAGAMENTO (purgação de mora) dos valores devidos em atraso, bem como os que vencerem ate a data do pagamento, acrescidos das despesas legais, exatamente como consta do § 1º do artigo citado, referente ao instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária de Imóvel e Outras avenças, contrato nº 10126377705, datado de 10 de junho de 2013, sendo pactuado em garantia fiduciária, registrado sob nº R-3-, na matricula 63.100, deste Cartório, referente ao Chalé 01 do Tipo Duplex, do Bloco A, com 02 pavimentos, sendo um pavimento térreo mais um pavimento superior, integrante do empreendimento multifamiliar, denominado “RESIDENCIAL MURIU”, situado à Rua Unidos da Ilha (antiga Rua Projetada), nº 91, lado impar, no bairro Jardim Planalto, Parnamirim/RN, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias), a contar da publicação deste Edital, sob pena de vencimento antecipado de toda a divida, consolidação de propriedade do imóvel em favor do credo e imediata execução da divida através de leilão extrajudicial. Deverá desconsiderar o presente edital caso já houver quitado seus devidos débitos. Parnamirim/RN, 26 de agosto de 2021. LUCIANA CHRISTINE RODRIGUES DO VALE – Substituta.