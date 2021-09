Samsung apresenta os novos Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic e Galaxy Buds2 no Brasil





15 de setembro de 2021 – A Samsung lança, nesta quarta-feira (15), a nova linha de smartwatches Galaxy Watch4 e Watch4 Classic e o fone de ouvido sem fio Galaxy Buds2 no Brasil. Estes são dispositivos modernos e cheios de estilo projetados para que você aproveite ao máximo seu estilo de vida, oferecendo recursos avançados e pioneiros para cuidar da sua saúde e do seu bem-estar.





O Galaxy Buds2 é o menor e mais leve fone de ouvido da Samsung, enquanto a série Watch4 é a primeira da categoria a oferecer o cálculo da composição corporal1 por bioimpedância diretamente do pulso, além do novo sistema operacional Wear OS™️* Powered by Samsung, que torna a integração com o ecossistema Galaxy ainda mais fácil.





GALAXY WATCH4 e WATCH4 CLASSIC









Um rápido e integrado novo sistema operacional





A série Galaxy Watch4 é a primeira geração de smartwatches a utilizar o sistema Wear OS™️* Powered by Samsung. Este novo sistema foi construído pela Samsung em conjunto com o Google para levar a experiência do smartwatch a um novo patamar. Com ela, você pode tirar o melhor proveito dos conhecidos Google apps, como o Google Maps, além de serviços do ecossistema Galaxy, como o Samsung Pay2, SmartThings e Bixby3.





Tudo isso é realizado de maneira rápida e fluída graças ao processador de 5nm presente no Galaxy Watch4. Ele comporta uma CPU 20% mais rápida e 50% mais RAM, além de uma GPU 10 vezes mais veloz do que a geração anterior. Isso resultada em uma rolagem de tela e uso de multiplas funções de maneira suave, nítidas e sem esforços.





Além disso, a série Watch4 é ainda mais integrada com a plataforma Galaxy graças ao novo One UI Watch da Samsung e ao sistema operacional Wear. Com o One UI Watch, aplicativos compatíveis são instalados automaticamente em seu relógio quando baixados4 em seu smartphone, e suas configurações importantes – como horário de não perturbe e chamadas bloqueadas – são sincronizadas instantaneamente.





Central de saúde no pulso





O Galaxy Watch4 também é pioneiro na área da saúde, sendo o primeiro smartwatch do mercado a realizar análise de composição corporal por impedância bioelétrica, um teste que oferece dados detalhados sobre o corpo do usuário. Isso acontece graças ao Sensor Bioactive da Samsung, que utiliza um único chip para operar com precisão três poderosos sensores de saúde: eletrocardiograma (ECG), pressão arterial5 6 e a exclusiva função de Análise da composição corporal por bioimpedância.









Posicionando apenas dois dedos sobre os botões laterais do Watch4, o usuário recebe, em cerca de 15 segundos, 2.400 medições, que incluem massa de músculo esquelético, taxa metabólica basal, água corporal e porcentagem de gordura corporal. Essa função fornece uma maior compreensão da própria saúde e forma física.





Além disso, os usuários podem monitorar sua pressão arterial, ritmo cardíaco ir7 6 e medir o nível de oxigenação sanguínea8 e, pela primeira vez, calcular a própria composição corporal*.





Design marcante, resistência e bateria





O Watch4 e o Watch4 Classic são relógios confortáveis e modernos, de design simplificado e marcante, que combina com seu estilo de vida. Seja na versão mais esportiva do Watch4, ou na versão mais elegante e sofisticada do Watch4 Classic, ambas versões contam com diversas opções de pulseiras9, permitindo que um mesmo Galaxy Watch4 combine com diversas peças de roupas, looks, e estilos diferentes.





Tanto o Galaxy Watch4 quanto Watch4 Classic oferecem maior resistência e durabilidade. O Watch4 tem acabamento em aço inoxidável, enquanto o Watch4 Classic é construído com Armor Aluminum, uma nova liga de metal mais resistente. Ambos também contam com uma bateria que garante até 40 horas10 de duração, o que é mais do que o suficiente para um dia inteiro de uso e, caso você esteja com pressa, 30 minutos de carregamento fornecem até 10 horas de bateria11.





GALAXY BUDS2









Conforto ao longo do dia e poderoso cancelamento de ruído





O novo fone sem fio Galaxy Buds2 da Samsung oferece conforto prolongado e recursos de primeira, como a qualidade de som imersivo e o cancelamento ativo de ruído inteligente12 que permitem a imersão necessária para curtir a sua música favorita ou participar de uma reunião importante sem distrações externas. De conforto incomparável, ele é companheiro perfeito para o seu smartphone, tablet, PC ou smartwatch Galaxy.





Com seu icônico formato curvo, o Galaxy Buds2 é o menor e mais leve fone de ouvido da Samsung, e oferece todos os recursos que você precisa para não se distrair com interrupções externas.





Os alto-falantes duplos oferecem notas agudas nítidas e claras através do seu tweeter e graves profundos com o seu woofer, enquanto o Cancelamento Ativo de Ruído ajuda a bloquear ruídos externos indesejados. Desta forma, você pode curtir sua música, podcast, filme, ou até participar de reuniões sem se distrair com barulhos externos. Mas, caso você precise ouvir o que está ao seu redor, basta habilitar os fones novamente com um dos três níveis de som ambiente ajustáveis12.









Além de impedir distrações com barulhos do ambiente durante as reuniões, o Galaxy Buds2 também torna a sua voz mais clara durante as chamadas, graças a uma nova solução baseada em aprendizado de máquina que filtra uma variedade de ruídos de fundo e garante nitidez às chamadas ao ar livre.





E para ter certeza que ele vai encaixar perfeitamente em seu ouvido, a Samsung criou o "Teste de ajuste dos fones", disponível no aplicativo Galaxy Wearable, para que você possa garantir o melhor encaixe possível.





Carregamento rápido e bateria de longa duração





Além do conforto contínuo, o Galaxy Buds2 também foi projetado uso de longas durações. O Galaxy Buds2 oferece até 5 horas com o cancelamento de ruído ativado, e até 20 horas quando usado com o estojo totalmente carregado13. E caso você fique sem carga, o estojo do Galaxy Buds2 possui carregamento rápido que permite 1 hora de reprodução com apenas cinco minutos de carga14.





Preço e disponibilidade





Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic





A linha Galaxy Watch4 chega ao Brasil em quatro variantes: Watch4 de 40 mm ou 44 mm, e Watch4 Classic de 42 mm ou 46 mm.





O Galaxy Watch4 na versão de 40 mm será oferecido nas cores Preto, Prata e Rosé15, enquanto a versão de 44 mm será oferecida nas cores Preto, Prata e Verde 15, pelo preço sugerido a partir de R$ 1.999,00.





Já o Galaxy Watch4 Classic será oferecido – tanto na versão de 42 mm e 46 mm – nas cores Preto e Prata com um preço sugerido a partir de R$2.799,00









Galaxy Buds2





O Galaxy Buds2 terá o preço sugerido de R$ 899,00 e chega nas cores preto, branco, verde e violeta15.





Tanto a série Galaxy Watch4 quanto o Galaxy Buds2 começam a ser vendidos hoje, 15 de setembro, em todo o Brasil.





Ação especial





Aqueles que comprarem um dos nossos novos smartwatches entre 15 de setembro e 3 de outubro, ganham um Galaxy Buds Live ou Galaxy Buds+ para completar seu ecossistema Galaxy. Consulte a promoção na loja online Samsung.





TROCA SMART





No período de 15/9/2021 a 03/10/2021 o seu smartwatch novo ou usado poderá valer desconto na compra de um novo Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic. Consulte o regulamento e lista de produtos participantes em nosso site https://www.samsung.com/br/trade-in/





Para obter mais informações sobre o Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic e Galaxy Bud2, visite www.samsungmobilepress.com https://news.samsung.com/br/galaxy ou https://www.samsung.com/br/





* O sistema operacional Wear OS Powered by Samsung funciona com smartphones que executam a versão do Sistema Operacional Android 6.0 ou superior e com memória RAM de 1.5GB ou acima (exceto a edição Go e smartphones sem Google Play Store). Os recursos com habilitação podem variar entre plataformas e países, com compatibilidade sujeita a alterações.





1 Destinado apenas para fins de bem-estar geral e preparação física. Não se destina ao uso em detecção, diagnóstico ou tratamento de qualquer condição médica ou doença. As medições são apenas para referência pessoal do usuário. Consulte um médico para maiores informações. Os resultados da medição podem não ser precisos se você tiver menos de 20 anos. NÃO meça sua composição corporal se você tiver um implante de marca-passo ou outros dispositivos médicos implantados. NÃO meça sua composição corporal se estiver grávida.





2 O Samsung Pay é compatível com a maioria dos terminais de pagamento, permitindo que os usuários paguem com o Galaxy A22 em qualquer lugar que aceite pagamentos por aproximação (NFC). Verifique smartphones e cartões compatíveis, bem como mais detalhes em: http://www.samsung.com.br/samsungpay/#conheca





3 A disponibilidade do serviço, recursos e provedores de conteúdo do Bixby pode variar conforme o país ou o idioma e reconhece alguns sotaques ou dialetos. É necessário ter acesso a dados móveis ou Wi-Fi para usar totalmente os recursos do Bixby. A interface de usuário pode mudar e diferir conforme o dispositivo; a disponibilidade de recursos e provedores de conteúdo do Bixby Vision. Todas as informações, conteúdos, imagens ou resultados de testes aqui contidos são fornecidos por terceiros e podem não ser precisos ou refletir as informações mais atualizadas.





4 Limitado a aplicativos compatíveis com o relógio baixados da Google Play Store. Disponível após conectar seu relógio a um smartphone. Requer a versão mais recente da Google Play Store em seu dispositivo conectado.





5 O recurso de pressão arterial está disponível apenas em mercados selecionados. Para garantir a precisão, os usuários devem calibrar seu dispositivo a cada quatro semanas com um medidor de pressão arterial tradicional. O aplicativo BP não consegue diagnosticar hipertensão, outras condições ou verificar se há sinais de ataque cardíaco. Este aplicativo só pode ser usado para medir a partir de 22 anos. Não se destina a substituir os métodos tradicionais de diagnóstico ou tratamento por um profissional de saúde qualificado. Registrado pela ANVISA sob o número SAMSUNG HEALTH MONITOR - BP APP: 81549259004





6 Requer o Samsung Galaxy Smartphone com Android 7 ou posterior e o aplicativo Samsung Health Monitor, que está disponível apenas na loja de aplicativos Samsung Galaxy. Devido às restrições do país na obtenção de aprovação/registro como um dispositivo médico, o aplicativo Samsung Health Monitor funciona apenas em relógios e smartphones adquiridos nos países onde o serviço está disponível atualmente.





7 O recurso ECG está disponível apenas em mercados selecionados. O aplicativo ECG não se destina a substituir os métodos tradicionais de diagnóstico ou tratamento. O aplicativo ECG não se destina a usuários com arritmias conhecidas que não sejam fibrilação atrial ou usuários com menos de 22 anos de idade. Os usuários não devem interpretar ou tomar medidas clínicas com base na saída do dispositivo sem consultar um profissional de saúde qualificado. Registrado pela ANVISA sob o número SAMSUNG HEALTH MONITOR - ECG APP: 81549259006





8 O recurso oxigenação sanguínea (SpO2) não se destina ao uso no diagnóstico de doenças ou outras condições, ou na cura, mitigação, tratamento ou prevenção de doenças. Destinado apenas para fins de bem-estar geral e preparação física. A disponibilidade desse recurso pode variar de acordo com o mercado.





9 Pulseiras e acessórios vendidos separadamente





10 A vida útil real da bateria pode variar e depender das condições de uso, como configurações de funções, tipo de arquivo de reprodução e intensidade do sinal Bluetooth.





11 Certificado pela UL Verification, o cancelamento de ruído ativo (ANC) do Galaxy Buds2 elimina até 98% do ruído de fundo.





12 Recursos, incluindo Cancelamento Ativo de Ruído e Som ambiente, requerem uma conexão Bluetooth®. As configurações e recursos avançados, incluindo o volume do som ambiente, são habilitados por meio do aplicativo Galaxy Wearable no Android e do aplicativo Galaxy Buds para PC no Windows. O aplicativo Galaxy Wearable no Android requer Android 7.0 ou superior e 1,5 GB de RAM ou superior, disponível na Galaxy Store ou Google Play Store. O aplicativo Galaxy Buds para PC requer Windows 10 ou superior, disponível na Microsoft Store.





12 A velocidade de carregamento real também pode variar dependendo do uso real, condições de carga e outros fatores.





13 Valor típico testado em condições de laboratório terceirizado. O valor típico é o valor médio estimado considerando o desvio na capacidade da bateria entre as amostras de bateria testadas sob o padrão IEC 61960. A vida útil real da bateria pode variar e depender das condições de uso, como configurações de funções, tipo de arquivo de reprodução e intensidade do sinal Bluetooth.





14 O tempo de carregamento baseia-se no fato de a bateria dos fones de ouvido ser inferior a 30% quando eles começam a carregar. A vida útil real da bateria e o tempo de carregamento podem variar e dependem de fatores como condições de uso e número de carregamentos. Medido com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado.





15 A disponibilidade das cores pode variar conforme o país.





