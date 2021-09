Pandemia acelera criação de startups voltadas ao segmento médico-hospitalar no Brasil

Procura pelos serviços de consultoria especializada também cresceu, porque os médicos, querendo abrir o próprio negócio, se deparam com dificuldades e incertezas relacionadas às questões tributárias, trabalhistas, contábeis, societárias e empresariais.





Quando se fala em futuro no mercado de trabalho, o setor de saúde sempre é um dos mais auspiciosos. E não é para menos, afinal, são vários os fatores que contribuem para a prosperidade do segmento, como aumento da população idosa, dificuldade para obtenção de acesso a consultas, exames, cirurgias e internações pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e expansão dos planos privados. E, como se não bastasse, atualmente, a pandemia de Covid-19.





Neste cenário otimista, destaque para o crescimento das healthtechs – as startups da medicina, que são as empresas que desenvolvem tecnologias para potencializar o sistema de saúde, conduzindo vários upgrades para a oferta de serviços. De acordo com dados da Associação Brasileira de Startups, nos últimos oito anos o número de startups cresceu 20 vezes. Em 2019 já eram quase 13 mil. E dessas 13 mil empresas startups mapeadas, 396 atuam no setor de saúde e bem-estar, fazendo com que este seja o terceiro maior mercado de atuação deste tipo de empresa do Brasil, atrás das inclinadas para a área de finanças (fintechs) e educação (edtechs).





Uma delas é a MedBolus, que nasceu em 2017, como uma plataforma de atualização médica com vídeos de até 15 minutos que tratam de diversos temas. “Com 4.500 usuários cadastrados, é como se fosse a Netflix de médicos especialistas, sendo que, no programa, médicos e estudantes de medicina de diferentes áreas de atuação têm a oportunidade de verificar as principais informações de maneira rápida e objetiva”, conta a reumatologista Cinira Soledade, uma das fundadoras da MedBolus.





O médico oftalmologista Aron Guimarães, investidor da startup 99 Farma, cujo objetivo é fazer com que o usuário tenha acesso, de forma intuitiva e descomplicada, às melhores farmácias do Brasil, compartilha da mesma opinião que Cinira. Sendo ele também um dos conselheiros da MedBolus, a meta deles, inclusive, é oferecer um suporte maior às empresas, planos de saúde, faculdades e seguradoras, através de um projeto embrionário, sobre business-to-business, expressão identificada pela sigla B2B, que é a denominação do comércio estabelecido entre empresas. “Antes de investir, toda pessoa pensa onde vai aplicar o dinheiro, que se não poupado, pode faltar quando precisarmos. Por isso, quem tem planos para o futuro, principalmente aqueles que dependem de dinheiro para serem alcançados, só tem duas alternativas: ou contar com a sorte ou investir no presente para utilizar no futuro. Infelizmente, na área médica os profissionais se veem como ativos e só agora essa visão a respeito de investimento começa a ganhar corpo”, diz ele, que, ao todo, faz investimentos em cinco startups, sendo quatro delas na área de healtech, abrangendo a Zenklub, que contém mais de 500 especialistas em desenvolvimento pessoal, psicológico e bem-estar emocional; e outra no segmento de tecnologia de detecção de vazamento em dutos de petróleo.





A confirmação do crescimento de startups médicas se dá também pela Mitfokus, cujo trabalho é guiar profissionais e empresas da área da saúde a encontrarem as melhores soluções para as questões tributárias, contábeis e financeiras, e que desde janeiro de 2021 foi procurada para abrir 17 novos registros no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). No que diz respeito a dicas de consultorias e investimentos, foram mais de 20 atendimentos.