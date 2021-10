Professor da UFRN lança seu primeiro livro de ficção-científica

Imagem: Divulgação





O professor Clayton Melo, do Departamento de Ciências Contábeis (DCC) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN – lançará, no dia 16 de Outubro às 17h, em uma live pelo Instagram da CASA Projetos Literários (https://www.instagram.com/casaprojetosliterarios/), o seu primeiro livro de ficção, intitulado: “Helifort Sky e a esfera do poder”, um lançamento da Editora Madrepérola pelo Selo Editorial NOVACASA.