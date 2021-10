Entrevista: Clayton Melo fala sobre seu novo livro "Helifort Sky e a esfera do poder"

O Diário Potiguar, por meio da assessoria de imprensa conversou com o professor Clayton Melo sobre o seu livro “Helifort Sky e a esfera do poder”:





Reportagem: Fale um pouco sobre o seu livro.





Clayton Melo: A história se passa em um planeta com tecnologia bem mais avançada que a nossa. Na verdade, eles há muito tempo visitam a Terra para explorá-la e estudá-la. Mas depois de um tempo, decidiram nos visitar em segredo e todos os anos os seus adolescentes realizam intercâmbios em escolas da Terra, disfarçados de humanos comuns. A trama se passa em dois planetas, se desenvolvendo inicialmente em Adromenda e posteriormente na Terra. Em Adromenda, Helifort enfrenta problemas pessoais, como bullying e a solidão, antes de conhecer, na escola, aqueles que virão a ser os seus grandes amigos, Kay, Aylana e Tailor. Ele estuda disciplinas avançadas sobre o Universo e conhece o desejo de alguns por colonizar a Terra e submetê-la a Adromenda. E enquanto Helifort e seus amigos estão na Terra, descobrem que um plano de destruição dos humanos entrou silenciosamente em ação e somente eles poderão impedi-lo. É uma história com muita emoção e ação, sem esquecer de valores importantes, como a amizade, o perdão e o amor.





Reportagem: Você também é pai e professor, correto? Qual o conselho que daria aos pais que incentivam pouco seus filhos a lerem?





Clayton Melo: Aconselho a ler com os seus filhos. O meu filho de 8 anos já leu o meu livro ‘Helifort Sky e a Esfera do Poder’ por inteiro. Foi muito legal porque lemos juntos muitas vezes. Outras vezes, ele, muito empolgado, ficava me perguntando detalhes da história. Tudo isso gera um hábito de leitura que é muito saudável.





Reportagem: Ser escritor no Brasil é um enorme desafio! Como superar tantas barreiras?





Clayton Melo: Sim, realmente, o desafio é enorme. O primeiro passo é escrever e revisar sua história até o ponto em que o livro esteja realmente bom, com uma boa criação e desenvolvimento dos personagens do enredo. O próximo passo é encontrar leitores betas, que gostem do gênero que escreveu para que você possa obter um bom feedback do livro. E após as correções, chegará a hora de encontrar um bom agente literário. No meu caso, o Lívio Meireles Capeleto da CASA Projetos Literários me ajudou bastante.





Reportagem: Como os leitores podem comprar o seu livro?





Clayton Melo: Ele está à venda na Livraria Leitura do Natal Shopping e também pela internet no site da CASA Projetos Literários, com envio para todo o Brasil: https://www.casaprojetosliterarios.com.br/





Reportagem: Quem é Clayton Melo quando não está escrevendo?





Clayton Melo: Um professor dedicado, um cristão convicto e um esposo e pai amoroso. Adoro brincar com meus filhos e passar tempo com eles. Também gosto muito de futebol, de carros antigos e jogar videogame nas horas vagas (difícil é encontrar tempo quando temos três filhos!).





“’Helifort Sky e a esfera do poder’ tem uma história sobre respeito, empatia e amizade, características tão necessárias em tempos como o nosso, em que as pessoas estão cada vez mais individualistas e distantes umas das outras. Clayton Melo estreia com uma belíssima história para o público infanto juvenil sobre a importância do respeito às diferenças e da união em prol da justiça e do direito de existir.” - Alê Ribeiro, Prefaciador do livro e Instagrammer Literário.





Editor local: Willen Benigno de Moura