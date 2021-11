Começou a contagem regressiva para as provas do Enem

Pedagoga explica como manter um bom rendimento nos estudos dentro de casa

Nos próximos dias 21 e 28 de novembro será realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) no Brasil inteiro. Com as provas cada vez mais próximas, os participantes reforçam os estudos e utilizam os dias restantes para se preparar emocionalmente para o vestibular mais disputado do país.

Concentração é um dos pilares existenciais dos vestibulandos. Dentro da rotina de estudos é essencial acrescentar algumas alternativas que ajudam a manter o foco, como a prática de exercícios físicos que auxiliam no combate dos sintomas de ansiedade.

A pedagoga e diretora de educação da rede Adventista do ABCDM e Litoral, Marizane Piergentile, separou algumas dicas para os alunos de como estudar em casa e continuar tendo um bom rendimento. Confira abaixo:

1- Leia sobre o tema sem compromisso. Leia como se fosse um texto qualquer, a fim de ganhar conhecimento e não decorar o conteúdo. Deixe de lado o pensamento "tenho que entender, tenho que entender...".

2- Leia uma segunda vez grifando as partes importantes. Leia novamente sobre o assunto, mas desta vez marcando as palavras chaves que são importantes na hora de lembrar na prova.

3- Leia fazendo anotações. Busque ajuda em outros livros e na internet e faça anotações no caderno para enriquecer os seus estudos.

4- Faça o uso de post-it. Ele é o seu grande aliado na hora de anotar as falas importantes dos professores e recomendações de textos.

5- Faça resumos. Após ler, grifar e anotar, chegou a hora de escrever o conteúdo com suas próprias palavras. Quando escrevemos à mão, nosso cérebro capta mais facilmente as informações.

6- Faça cards de perguntas e respostas. Os cards servem para te auxiliar com aquela pergunta que de fato cairá na prova. Peça ajuda para alguém estudar com você na hora de montar as questões.

7- Complemente o estudo com videoaulas. Além de ter o bônus de voltar o vídeo para entender direito, as vídeo aulas servem como estepe das aulas comuns, pois apresentam uma outra forma de introduzir o conteúdo e te ajudar na hora do estudo.

8- Pratique exercícios sobre o tema estudado. Após ler, fazer resumo, assistir vídeo aulas e montar os cards, está na hora de colocar tudo em prática. Para entender a boa teoria, procure exercícios de nível fácil, médio e difícil para treinar o conhecimento.

9- Livre-se das distrações. Concentre-se o máximo possível na tarefa que estiver realizando. Se estiver usando o computador, deixe abertas as abas que são relacionadas ao assunto pesquisado. Não deixe a televisão ligada e só escute músicas que não atrapalhem a sua concentração. Assim, você manterá o foco nas responsabilidades.

10- Crie uma rotina. O estudo que entrega resultados é aquele que exige disciplina e esforço. Crie uma rotina de estudos que esteja de acordo com as suas necessidades e siga-a pontualmente, compensando os dias nos quais você precisar quebrá-la por algum motivo.