IV Mostra Sesc de Cinema estreia hoje em formato digital

Dos 31 filmes selecionados na mostra nacional, 20 foram dirigidos por mulheres









A IV Mostra Sesc de Cinema disponibiliza gratuitamente no canal Sesc Brasil as 31 obras selecionadas. Pela primeira vez em formato 100% digital, a representação feminina é o grande destaque da edição, que bateu recorde de inscrições este ano. Os 8 longas e 23 curtas da mostra nacional serão disponibilizados simultaneamente hoje, dia 1º, às 19h, no canal do Sesc no YouTube https://www.youtube.com/sescbrasil . As obras ficarão disponíveis até o dia 30 de novembro.





A Mostra Sesc de Cinema reúne produções de temas diversificados, que por vezes não conseguem encontrar espaço nos circuitos comerciais de cinema. Em sua quarta edição, o projeto se consolida como um dos principais canais de incentivo e fomento ao cinema independente do Brasil. O concurso distribuirá mais de R$ 100 mil em licenciamentos de obras aos realizadores vencedores da mostra nacional. O novo formato ainda permitiu uma ampliação da exposição, da pluralidade e da valorização das produções audiovisuais de todas as regiões do país.





"Estamos muito empolgados com o alcance das exibições, após o intervalo de 2020. Batemos recorde de inscrições – recebemos mais de 1900 obras - e tivemos uma importante representação das mulheres nesta edição", destaca o gerente de Cultura do Departamento Nacional do Sesc, Marcos Rego. "O formato digital ainda nos permitiu a chegar a talentos de todas as regiões do país. Cada produção foi avaliada pelas comissões de especialistas convidados e profissionais do Sesc que selecionaram as melhores obras de cada estado participante" explica.





Ao longo de todo o mês de novembro serão exibidas obras de cada um dos 23 estados participantes e do Distrito Federal no Panorama Brasil. Também serão disponibilizadas sete produções infanto juvenis, com realizadores de Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Amapá, Santa Catarina e Espírito Santo. A programação do evento também contará com ações formativas, que serão realizadas em ambiente digital, além das mostras nos panoramas regionais que contam com mais 307 filmes, ampliando ainda mais a visibilidade para cineastas de cada estado.





Serviço:





IV Mostra Sesc de Cinema

Data: 01 a 30 de novembro

Estreia: 01 de novembro, às 19h

Local: Canal do Sesc Brasil https://www.youtube.com/sescbrasil





Lista completa dos selecionados no Panorama Brasil, Panorama Infanto Juvenil e Panoramas Regionais: www.sesc.com.br/mostradecinema





Confira a lista dos 31 filmes selecionados para a IV Mostra Sesc de Cinema:





SELECIONADOS IV MOSTRA SESC DE CINEMA – PANORAMA BRASIL





Kevin - Joana Oliveira - Minas Gerais

Camilla Bruno - Henrique Saunier Michiles - Amazonas

Ser Feliz No Vão - Lucas H. Rossi dos Santos - Rio de Janeiro

Marco - Sara Mabel Alcelmo Benvenuto - Ceará

Quanto Pesa - Breno Nina - Maranhão

Memórias Afro-Atlânticas - Cassio Nobre e Xavier Vatin - Bahia

25 Anos Sem Asfalto - Fabi Andrade - São Paulo

De Olhos Abertos - Charlotte Dafol - Rio Grande do Sul

Arapucas - Danilo Kamenach - Goiás

Maikan: A Terra Da Raposa - Éder Rodrigues dos Santos e Enoque Raposo - Roraima

No Rastro Das Cargueiras - Carol Matias - Distrito Federal

Curica! - Thiago José de Carvalho Furtado - Piauí

Utopia - Rayane Penha - Amapá

O Bem Virá - Uilma Queiroz - Pernambuco

O Menino E O Ovo - Juliana Capilé - Mato Grosso

Seremos Ouvidas - Larissa Nepomuceno - Paraná

As Rendas De Dinho - Adriane Canan - Santa Catarina

Inabitáveis - Anderson de Souza Barbosa Matos (Anderson Bardot) - Espírito Santo

Meus Santos Saúdam Teus Santos - Rodrigo Antônio Silva - Pará

Pattaki - Everlane Moraes - Sergipe

Um Olhar No Cinema Acreano Nesses 48 Anos - Adriana Pessoa de Oliveira - Acre

A Tradicional Familia Brasileira Katu - Rodrigo Cesar Cortez de Sena - Rio Grande do Norte

Espinheira Santa - Kaline Leigue - Rondônia

Ava Kuña, Aty Kuña; Mulher Indígena, Mulher Política - Julia Zulian, Fabiane Medina - Mato Grosso do Sul





SELECIONADOS IV MOSTRA SESC DE CINEMA – PANORAMA INFANTO-JUVENIL





Vida dentro de um melão - Helena Souza Neves Frade da Cruz - Minas Gerais

5 Fitas - Vilma Carla Martins Silva - Bahia

Miúda e o Guarda Chuva - Amadeu Alban - São Paulo

Aurora - A Rua Que Queria Ser um Rio - Radhi Meron - São Paulo

SOLITUDE - Tami Martins - Amapá

Baile - Cíntia Domit Bittar - Santa Catarina

Vento Viajante - Beatriz Lindenberg - Espírito Santo





Sobre a Mostra Sesc de Cinema





Lançado em 2017, o concurso busca incentivar e dar visibilidade à produção cinematográfica brasileira que não chega ao circuito comercial de exibição, contribuindo para a promoção e o lançamento de novos artistas de todo o país.









Filme Kevin, da cineasta Joana Oliveira - Minas Gerais









Filme Utopia, da cineasta Rayane Penha - Amapá









Filme 5 Fitas, da cineasta Vilma Carla Martins Silva - Bahia