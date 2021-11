Eduardo Costa faz textão com namorada e dispara: "Intimidade não é pra amigo de Facebook. É pra amigos de Verdadeiros."

Imagem: Reprodução instagram Eduardo Costa





Uma publicação recente no perfil do instagram do cantor Eduardo Costa traz um pouco do que está vivendo o artista nesta fase. Eduardo escreve que ira se policiar mais e evitar expor "a alma" e a intimidade nas redes sociais.





Veja a publicação na íntegra:





De vez em quando eu e @marianapolastreli vamos vir aqui ver vocês. Né amor. ❤️❤️To me policiando muito em rede social, sabe!! Rede social não é lugar pra desnudar a alma. Publique idéias, mas guarde o coração para quem está perto o suficiente pra olhar nos olhos. Quem joga sua alma no ventilador da Internet corre o risco de nunca mais juntar seus pedaços. Preserve-se. Intimidade não é pra amigo de Facebook. É pra amigos de Verdadeiros. Mostrar amor e a Intimidade em rede social não é intimidade, é publicidade. Enfim. Meu povo, eu amo vocês demais da conta ❤️❤️❤️❤️





A postagem Aqui: