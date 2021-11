61 passageiros de um avião testam positivo para covid, suspeita é da nova variante

Um fato peogu de surpresa o mundo neste sábado(27). De acordo com a imprensa internacional, pelo menos 61 passageiros de voos da África do Sul tiveram teste positivo para coronavírus após aterrissar em Amsterdã, onde foram submetidos a um teste de RT-PCR ao chegar à Holanda, justamente quando a proibição de voos de países do sul começou a entrar em vigor na África





As equipes de saúde se deslocaram para o aeroporto Schiphol em Amesterdão para submeter 600 passage iros ao teste, devido a uma restrição holandesa ao tráfego aéreo de sul da África devido ao medo da nova cepa.