Louvre Hotels Group – Brazil anuncia novo Head Comercial

A rede Louvre Hotels Group – Brazil anuncia seu novo Head Comercial, Victor Ferreira. Com mais de 20 anos de experiência em hotelaria, principalmente na área comercial (vendas, distribuição, revenue management e marketing), tem passagens por redes internacionais, como a IHG, em Atlanta, EUA. Victor também fez parte da equipe da Rede BHG / Golden Tulip – Brazil Hospitality Group como Gerente Corporativo de Receitas.





Para o novo Head Comercial, se juntar ao time Louvre Hotels Group – Brazil é cooperar para o crescimento de uma das maiores redes hoteleiras da Europa no país: "Fazer parte do time do Grupo é uma grande emoção. Comecei minha carreira na hotelaria com a chegada da bandeira Golden Tulip no Brasil, alguns anos atrás. Ter a oportunidade de voltar para essa nova empresa é um desafio e tanto. Trabalharemos arduamente para maximizar a receita e as perspectivas de resultado em todos os empreendimentos. Nosso foco em 2022 será aumento da diária média, atingida com êxito durante a pandemia", diz Ferreira.





A chegada do profissional também é celebrada pelo CEO da rede, Paulo Michel: "Ter mais um profissional de alto gabarito no time de liderança da Louvre Hotels Group Brazil contribui para sinalizar ao mercado que a rede se consolida cada vez mais nos segmentos hoteleiro e turístico, com sua estratégia muito clara e focada nos objetivos de crescimento do Grupo, além de oferecer uma experiência de hospedagem cada vez mais personalizada, segura, moderna, divertida, funcional e humana", destaca o CEO da rede no Brasil, Paulo Michel.





Formado em Administração Hoteleira pela Universidade Ibero Americana, Ferreira tem, entre suas expertises, a gestão da área de receitas, consolidação e gerenciamento de níveis tarifários, definição de estratégias de vendas e de custos de distribuição, liderança de equipe e gestão de pessoas.





Serviço:

Louvre Hotels Group – Brazil

Redes sociais: @louvrehotelsbr





Sobre a Louvre Hotels Group – Brazil





Empresa do segmento hoteleiro, é subsidiada à francesa Louvre Hotels Group e responsável pela administração e comercialização de hotéis das marcas Royal Tulip, Golden Tulip, Tulip Inn e Soft Inn no Brasil. A rede atualmente administra 15 hotéis distribuídos em localizações estratégicas por todo o país: Fortaleza, Natal, Maceió, Goiânia, Belo Horizonte, Sete Lagoas (MG), São Paulo, Ribeirão Preto (SP), São José dos Campos (SP), Rio de Janeiro (RJ), Itaguaí (RJ), Campo dos Goytacazes (RJ), Macaé (RJ), Vitória (ES) e Brasília (DF), onde detém duas unidades.