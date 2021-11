Santos faz homenagem e amigo Faxinildo se emociona em programa Silvio Santos

Quem vê a felicidade com que os colegas de trabalho se apresentam no Programa do Ratinho nunca imaginam todo o sofrimento que passaram ou passam na vida.

Convidados para o programa Silvio Santos, apresentado temporariamente por Patrícia Abravanel, Santos, personagem do humorista Iran Thieme deu um show de humildade e de emoção ao homenagear o colega Faxinildo (Marcelino Leite). Na ocasição, Santos fez um relato sobre o dia em que Faxinildo abraçou o carro que conquistou depois de seu trabalho e chorava ao saber que tinha sido uma luta muito grande para conseguir lograr êxito.

Os dois se emocionaram e deixaram todos do programa atônitos.

Nota: Desejo que mais pessoas pensem como o Santos e o faxinildo. Isso é o que nossa TV precisa. De cenas que mostram amizade e humildade.